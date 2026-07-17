프로야구 SSG 최정 엔트리 말소…"왼쪽 골반 통증"

▲ SSG 랜더스 최정이 16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 2026 프로야구 KIA 타이거즈와 홈경기 0-1로 뒤진 5회말 1사 1루에서 KIA 선발 애덤 올러를 상대로 시즌 20호 홈런을 치고 있다.

전날 '11시즌 연속 20홈런'의 대기록을 작성한 프로야구 SSG 랜더스의 간판 타자 최정(39)이 왼쪽 골반 부위 통증으로 1군 엔트리에서 말소됐습니다.SSG 구단은 오늘(17일) "최정이 좌측 골반 부위의 지속적인 치료와 관리에도 불구하고 통증이 완화되지 않아 오늘 엔트리에서 말소됐다"며 "보다 세부적인 진단과 치료법을 모색하기 위해 국내외 전문 의료기관과 다각도로 논의를 진행하고 있다"고 밝혔습니다.최정은 지난달 5일 kt wiz전 도중 왼쪽 골반 부위 통증을 느낀 뒤 한 달 넘게 불편함을 안고 경기에 나섰습니다.그동안 뚜렷한 치료 방법을 찾지 못했고, 통증도 불규칙하게 나타나 진통제와 보강 운동으로 관리해 왔습니다.최정은 올 시즌 타율 0.306(255타수 78안타), 20홈런, 45득점, 57타점, OPS(출루율＋장타율) 1.012를 기록 중입니다.전날에는 11시즌 연속 20홈런을 달성했으나 하루 만에 전력에서 이탈하면서 통산 550홈런 도전에도 변수가 생겼습니다.(사진=연합뉴스)