[날씨/XR] 정체전선 수도권 북상…중부 밤사이 강한 비

오늘(17일) 밤사이 수도권 등 중부지방 호우가 비상입니다.



오늘 충청권에 머물던 정체전선이 밤사이에는 차츰 수도권까지 북상을 하겠고요, 이번 호우의 주된 원인인 중규모 저기압이 함께 발달해 오늘 밤사이 수도권을 지날 것으로 예상됩니다.



여기에 야간에는 하층의 강한 바람이 하층제트까지 발달하면서 중부지방에 호우 구름대가 발달하겠습니다.



앞서 보신 중규모 저기압이 내일 새벽에 수도권을 지나면서 내일 새벽부터 오전 사이 중부지방에 보시는 것처럼 빨간색의 시간당 50~80mm의 매우 강한 비가 집중되겠습니다.



이 정도의 비면 호우 긴급재난문자가 발송될 수 있는 만큼의 매우 강한 비입니다.



사전 대비 철저히 해주셔야겠습니다.



예상되는 비의 양을 보면 수도권과 강원도에 많게는 300mm 이상, 충청 북부에 최고 250 이상, 충청 남부와 경북 북부에 150mm 안팎, 전북 서부에 최고 120mm 이상의 많은 비가 예상됩니다.



내일 당장 새벽부터 강한 비가 예상되는 중부지방에는 호우예비특보가 내려져 있고요, 남부지방은 정체전선이 남하하는 내일 밤부터 빗줄기가 강해질 것으로 보입니다.



내일은 비가 내리면서 중부를 중심으로 더위가 주춤하겠습니다.



서울 낮 기온 26도에 머물겠습니다.



다음 주까지도 내내 정체전선이 우리나라에 머물면서 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



(남유진 기상예보사)