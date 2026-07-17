"누구도 헌법 위 군림 안 돼…'12·3'을 국민주권의 날로"

<앵커>



이재명 대통령이 헌법 정신을 기리고 12·3 불법 계엄에 맞선 시민들을 기념하기 위한 '빛의 위원회' 출범식에 참석했습니다. 이 대통령은 누구도 헌법 위에 군림해서는 안 된다며, 매년 12월 3일을 국가기념일로 지정하겠다는 뜻을 밝혔습니다.



강청완 기자가 보도합니다.



<기자>



12·3 불법 계엄에 맞선 시민 정신을 계승하기 위해 만들어진 대통령 직속 '빛의 위원회' 출범 기념 행사가 청와대에서 열렸습니다.



계엄 당시 거리로 나선 시민 등 100여 명이 참석한 가운데, 이재명 대통령은 계엄을 해제하고 헌법과 민주주의를 회복할 수 있었던 건 시민들 덕분이라고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 다시는 민주주의와 국민주권이 위협받는 일이 있어서는 안 됩니다. 그 누구도 헌법 위에 군림하려 해서는 안 됩니다.]



매년 12월 3일을 국가기념일로 지정하겠단 뜻도 거듭 확인했습니다.



[이재명 대통령 : (12월 3일을) 국민주권의 날로 지정해 민주주의의 가치가 다음 세대에 영원토록 온전히 계승될 수 있게 하겠습니다.]



이 대통령은 '국가는 국민을 위해 존재한다'는 헌법의 핵심 이념을 거듭 언급하면서 권력자 등 공인들의 공적 책임은 모두를 향해야 한다고 강조하기도 했는데, 검찰 보완수사권 등 최근 현안을 둘러싼 여권 내 갈등을 염두에 둔 발언 아니냐는 해석을 낳았습니다.



[이재명 대통령 : 언제나 권한의 크기만큼 책임이 있습니다. 그리고 그 책임은 모두를 향해야 되겠죠. 공인들로서는 언제나 한 번씩 되돌아봐야 할 부분이라고 생각합니다.]



이 대통령은 계엄 당시 계엄군과 대치했던 시민들에게 감사장을 전달하고, 계엄 사태를 다룬 다큐멘터리 영화를 함께 관람했습니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 전민규)