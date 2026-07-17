부실 수사 의혹 윗선으로…"피해자 2차 가해 엄정 대응"

<앵커>



장윤기 사건 부실 수사 의혹과 관련한 경찰 수사가 점차 윗선을 향하고 있습니다. 당시 사건을 지휘한 광주 광산경찰서 형사과장에 대한 구속 전 피의자 심문은 오는 21일 열리는데요. 경찰은 피해자를 향한 2차 가해에 대해서도 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다.



임지현 기자입니다.



<기자>



광주 광산경찰서 전 형사과장 박 모 경정의 구속 전 피의자 심문은 오는 21일 광주지방법원에서 진행됩니다.



박 경정은 장윤기가 강간 살인이 아닌 일반 살인 혐의로 송치되는 과정에 영향력을 행사한 직권남용 혐의를 받고 있습니다.



박 경정은 장윤기 사건 초동 수사 당시 수사지휘라인으로 앞서 구속송치된 수사팀장의 상관입니다.



특수단은 박 경정이 수사팀장과 경찰서장 사이에 있는 직급인 만큼 서장에게 지침을 받은 뒤 수사팀장에게 지시를 내린 게 아닌지 의심하고 있습니다.



박 경정은 최근 경찰 조사에서 자신이 일반 살인 혐의 적용을 주도하지 않았다는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.



떄문에 박 경정에 대해 구속영장이 발부된다면 윗선 개입 의혹 규명 수사는 탄력을 받을 것으로 보입니다.



특수단은 또, 윗선 개입 수사와 별도로 피해자와 유족을 향한 2차 가해에 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다.



지난 15일 경찰은 중간 수사 결과 브리핑에서 당시 수사팀이 장윤기가 범행 전부터 피해자를 일방적으로 알고 있었을 가능성을 제대로 발견하지 못한 정황을 언급했는데, 이후 일부 SNS를 중심으로 피해자와 유족을 향한 근거 없는 추측이 이어졌습니다.



특수단은 관련 댓글을 삭제 조치하고, 도가 넘은 내용을 게시한 작성자에 대해서는 수사를 진행하고 있다고 설명했습니다.



하지만 확인되지 않은 내용을 섣불리 발표해 경찰이 피해자 2차 가해의 빌미를 제공했다는 비판도 나오고 있습니다.



(영상편집 : 박지인)