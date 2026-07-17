권창훈, 신태용 감독 이끄는 인도네시아 프로팀 이적

▲ 페르시자 자카르타로 이적한 권창훈

축구 대표팀 미드필더로 활약했던 권창훈(32)이 K리그1 무대를 떠나 신태용 감독이 지휘하는 인도네시아 프로축구 페르시자 자카르타로 이적했습니다.페르시자 자카르타는 오늘(17일, 한국 시간) 홈페이지를 통해 "2026-2027시즌 전력 강화를 위해 권창훈과 2년 계약을 했다"라며 "권창훈의 풍부한 경험과 멀티 플레이 능력은 공격진에 힘을 보태줄 것으로 기대된다"고 발표했습니다.페르시자 자카르타는 인도네시아 국가대표 사령탑을 역임한 신태용 감독이 지난달 지휘봉을 잡았습니다.2013년 수원 삼성을 통해 K리그 무대에 입성한 권창훈은 2017년 프랑스 리그1 디종에 입단하며 유럽 진출에 성공한 뒤 독일 분데스리가 프라이부르크 등에서 뛰다가 2021년 수원과 계약하며 K리그1에 복귀했습니다.권창훈은 2022∼2023년 김천 상무에서 뛰며 병역을 마쳤고, 2024년 전북 현대 유니폼으로 갈아입은 뒤 올해 제주 SK FC로 이적해 13경기에 나왔습니다.권창훈은 국가대표 유니폼을 입고 43경기에 출전해 12골을 뽑아내기도 했습니다.페르시자 자카르타 구단은 "권창훈은 다양한 경험을 갖춘 선수"라며 "유럽에서 활약하고 한국 대표팀으로서 국제 축구의 가장 높은 무대를 경험했기 때문에 팀에 큰 도움이 될 것"이라고 기대감을 드러냈습니다.권창훈은 구단 홈페이지를 통해 "새로운 도전을 원했기 때문에 페르시자를 선택했다"고 말했습니다.그는 "신태용 감독님이 인도네시아에서 활약하시는 모습을 지켜보았고, 인도네시아 축구가 눈부시게 발전하는 모습도 봤다"라며 "그 덕분에 인도네시아 축구와 페르시자에 대해 긍정적 인상을 갖고 이적을 결심했다"고 전했습니다.(사진=페르시자 자카르타 홈페이지 캡처, 연합뉴스)