프로배구 정관장, 코치의 '회식 비위' 공식 사과…"윤리센터 신고했다"

▲ 정관장의 홈구장인 대전 충무체육관

여자 프로배구 정관장이 지난 1월 선수단 회식에서 당시 소속 코치의 행위에 대해 공식으로 사과했습니다.정관장 구단은 오늘(17일) 소셜미디어(SNS)에 올린 사과문을 통해 "최근 보도된 지도자 관련 사안으로 팬 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"며 "구단은 올해 5월 해당 사안을 인지한 즉시 관련 구성원을 보호하기 위한 분리 조치를 하고 스포츠윤리센터에 신고하는 등 필요한 조치를 취했으며 조사에 성실히 협조하고 있다"고 밝혔습니다.이어 "조사 결과에 따라 관련 규정과 절차에 의거해 필요한 후속 조치를 이행하겠다"며 "선수단 보호를 최우선으로 삼고 예방 교육과 관리 체계도 더욱 강화하겠다"고 덧붙였습니다.정관장 구단이 사과한 '지도자 관련 사안'은 지난 1월 선수단 회식 자리에서 당시 정관장 소속이던 A 코치의 행위를 의미합니다.지난 5월 문제를 파악한 구단은 즉시 관련자들을 분리한 뒤 스포츠윤리센터와 한국배구연맹(KOVO)에 해당 사안을 신고했습니다.이후 A 코치는 구단에 사직서를 제출했습니다.KOVO는 스포츠윤리센터의 조사 결과에 따라 상벌위원회 개최 여부를 결정할 예정입니다.(사진=한국배구연맹(KOVO) 제공, 연합뉴스)