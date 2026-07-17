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의정부 아파트 부부 추락사…12·8세 자녀, 숨진 채 발견

작성 2026.07.17 15:23 조회수
의정부 아파트 부부 추락사…12·8세 자녀, 숨진 채 발견
경기 의정부시의 한 아파트에서 40대 부부와 자녀 2명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사하고 있습니다.

경찰과 소방 당국은 오늘(17일) 낮 12시 55분쯤 의정부시 용현동의 한 아파트에서 40대 부부가 추락했다는 신고를 접수했습니다.

부부는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.

이후 경찰과 소방 당국은 이들 가족이 거주하는 세대를 확인하는 과정에서 12세와 8세 자녀도 숨진 채 발견했습니다.

경찰은 현장에서 유서 등 사건과 관련된 단서가 발견됐는지 확인하고 있습니다.

이와 함께 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
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