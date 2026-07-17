치매 앓는 80대 부친 살해한 아들…대법서 징역 15년 확정

▲ 대법원

평소 자신을 서운하게 했다는 이유로 치매를 앓던 80대 부친을 폭행해 숨지게 한 아들에게 징역 15년의 실형이 확정됐습니다.1대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 존속살해 혐의로 기소된 A 씨에게 이같이 선고한 원심판결을 최근 확정했습니다.A 씨는 지난해 8월 경기 성남 주거지에서 80대 아버지 B 씨의 머리와 얼굴 부위를 폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 치매와 난청 증상으로 의사소통이 어려운 B 씨의 식사를 홀로 챙기며 돌봐오다 B 씨가 자신을 섭섭하게 했다는 이유로 순간적으로 격분해 범행한 것으로 조사됐습니다.1심은 "범행 대상이 직계존속이고 범행 수법이 잔혹해 죄책이 매우 무겁다"며 "피해자는 친아들인 피고인으로부터 전혀 예상치 못한 공격을 받은 후 극심한 고통 속에서 사망했을 것"이라며 A 씨에게 징역 20년을 선고했습니다.2심은 "피고인이 중증 우울증으로 수년간 정신과 치료를 받아왔고, 연로한 피해자를 보살펴야 한다는 부담감, 오랜 기간의 간병에 따른 피로감으로 지친 상태에서 다소 우발적으로 범행을 저지른 것으로 보인다"며 징역 15년으로 형량을 줄였습니다.A 씨가 판결에 불복했으나 대법원은 원심 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)