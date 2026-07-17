시진핑 "AI 발전, 한 국가 독주 아닌 교향곡돼야"…미국 겨냥한 듯

▲ 시진핑

시진핑 중국 국가주석은 오늘 인공지능(AI) 발전을 한 국가가 지배해서는 안 된다고 강조했습니다.시 주석은 오늘 오전 상하이에서 열린 '2026 세계인공지능대회(WAIC)' 개막식에 참석해 "AI 발전은 한 국가에 의한 독주가 아니라 국제적 협력을 통한 교향곡이 돼야 한다"고 밝혔습니다.AI의 급속한 발전 과정에서 자국과 경쟁하고 있는 미국을 겨냥한 듯한 발언으로 풀이됩니다.그는 또 AI의 발전은 "인간 중심의 접근"이 이뤄져야 한다고 강조하면서 "AI가 가져올 2차 리스크를 엄중히 다뤄야 한다"고 말했습니다.이어 "AI의 위험에 대한 인식을 강화하고 AI를 안전하고 통제 가능하도록 해야 한다"고 덧붙였습니다.그러면서 "AI 분야에서 국가안보 개념을 과도하게 확대하는 데 공동으로 반대해야 한다"며 "합의에 기반한 글로벌 AI 거버넌스 체계를 조속히 마련해야 한다"고 말했습니다.시 주석의 이런 언급은 미국과 유럽연합(EU)이 국가안보 우려를 명분으로 중국산 첨단 기술의 수입을 통제해 온 가운데 나온 것입니다.시 주석은 또 향후 AI 발전 과정에 있어 글로벌사우스(Global South·주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국을 통칭) 국가들과 함께하겠다는 의지를 표명하기도 했습니다.그는 "AI 분야에서 새로운 역사적 불공정이 생기는 것을 막아야 한다"라면서 글로벌사우스 국가들의 AI 역량 강화를 도와야 한다고 밝혔습니다."중남미, 아세안, 아프리카, 브릭스(BRICS) 국가들과 AI 협력 센터를 발전시킬 것"이라며 " 향후 5년간 개발도상국에 AI 관련 연수 기회를 5천건 제공할 것"이라고도 했습니다.시 주석은 2018년 시작해 올해로 9번째를 맞은 WAIC 개막식에 처음으로 참석했습니다.중국을 포함한 세계 29개국은 전날 상하이에서 세계인공지능협력기구(WAICO) 설립에 관한 협정에 서명했습니다.시 주석은 이날 WAICO 창설이 세계 AI 발전사에서 이정표가 될 것이라고도 말했습니다.