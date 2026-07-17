[날씨] 연휴 내내 장맛비…습도 높은 무더위 이어진다

이번 제헌절 연휴 내내 장맛비가 이어지겠습니다.



오늘(17일)은 충청과 남부 지방에, 토요일인 내일은 중부 지방에 매우 강한 호우가 예상되는데요.



현재 정체 전선이 형성되면서 충청과 남부 지방에 시간당 5~10mm가량의 비가 산발적으로 내리고 있습니다.



이들 지역은 밤까지 20~60mm의 비가 내리겠고요.



오늘 밤이 되면 수도권과 강원도까지 비구름이 확대되겠습니다.



모레까지 예상되는 비의 양을 확인해 보시면 수도권에 100에서 최대 300mm 이상, 충청권 북부에도 최대 250mm 이상의 매우 강하고 많은 강수가 집중되겠고요.



특히 수도권을 비롯한 중부 곳곳으로는 내일 새벽부터 오전 사이 극한 호우에 사전 대비 철저히 해주셔야겠습니다.



오늘도 습도 높은 무더위는 이어집니다.



서울과 대구의 낮 기온 32도 안팎까지 오르겠습니다.



(임은진 기상캐스터)