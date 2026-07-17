'삼전닉스' 단일 레버리지 16종 한달간 7조 원 흡수…보완대책 효과 내놨지만

▲ 삼성,SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 16종에 지난 한 달간 약 7조 원의 자금이 모인 것으로 나타났습니다.금융당국이 증시 변동성 축소를 위해 단일종목 레버리지 진입 문턱을 크게 올리면서 투자자금의 유입이 줄어들 수 있을지 주목됩니다.오늘(17일) 한국거래소와 ETF CHECK에 따르면 지난달 16일부터 지난 15일까지 단일종목 레버리지·인버스 16종에 총 7조 3천364억 원의 자금이 순유입된 것으로 나타났습니다.상품별로 보면 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'에 3조 4천472억 원이 들어왔고 'KODEX 삼성전자단일종목레버리지'(1조 5천83억 원), 'TIGER SK하이닉스단일종목레버리지'(1조 4천271억 원)가 상위 2, 3위를 차지했습니다.본주인 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 큰 폭 하락했는데도 단일종목 레버리지에는 계속 돈이 몰린 것으로 나타났는데 지난 6월 16일∼7월 16일 SK하이닉스는 19.49%, 삼성전자는 24.33% 각각 떨어졌습니다.같은 기간 자금 순유입 규모가 가장 컸던 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지와 KODEX 삼성전자단일종목레버리지는 각각 45.60%, 48.44% 하락했습니다.개인 투자자는 한 달간 SK하이닉스 단일종목 레버리지를 7종 합산해 4조 2천386억 원, 삼성전자 단일종목 레버리지 7종은 총 1조 6천119억 원을 순매수했습니다.외국인도 각각 8천595억 원과 7천242억 원을 순매수했지만, 개인보다는 훨씬 적었습니다.기관은 5조 1천713억 원, 2조 2천671억 원 매도 우위였습니다.이처럼 개미들이 돈이 단일종목 레버리지로 대거 쏠리면서 정부가 다음 달 5일부터 단일종목 레버리지에 투자할 때 갖춰야 할 요건인 기본예탁금을 기존 1천만 원에서 3천만 원으로 늘리는 대책을 내놨습니다.기본예탁금 요건 강화 시 투자 수요가 줄면서 현재는 약 12조 원에 달하는 단일종목 레버리지의 합산 시총이 현재의 3분의 1 수준인 4조∼5조 원 수준으로 줄어들 것으로 예상되는데 시행 시행 시기는 오는 11월이 될 예정입니다.이밖에 단일종목 레버리지 투자를 위해 이수해야 하는 교육 시간이 기존 2시간에서 3시간으로 늘어나고, 시장이 안정되기 전까지 단일종목 레버리지 신규 상장을 잠정 중단합니다.증권업계에서는 투기성 거래를 잠재우겠다는 취지에는 공감하면서도 자칫 시장을 위축시키는 부작용이 나타날 수 있다고 우려했습니다.한 업계 관계자는 "시장 및 투자자들에게 미칠 충격을 최소화하면서 거래를 줄이려는 목적에 적합한 정책"이라며 "다만, 기본예탁금 상향에 따라 개별 종목을 매도한 후 레버리지를 매수할 가능성이 있어 코스닥 수급이 더욱 꼬이지 않을까 걱정된다"고 지적했습니다.또 다른 업계 관계자는 "매수 수량을 20주로 극도로 제한하고 예탁금을 오직 현금으로만 묶어두는 방식은 개인 투자자들의 정상적인 위험 헤지수단마저 가로막아 시장을 급격히 위축시킬 우려가 있다"며 "이제 막 개화하기 시작한 국내 단일종목 레버리지 시장의 성장 동력이 상실되고 해외 원정 투자로 자금이 더 이탈하는 풍선효과가 나타날 수도 있다"고 말했습니다.