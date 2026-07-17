한 달에 7조 원 흡수한 '삼전닉스' 레버리지… 보완 대책 통할까

▲ 삼성전자, SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 16종(인버스 2종 포함)이 한 달간 약 7조 원의 자금을 빨아들인 것으로 나타났습니다.금융당국이 증시 변동성 축소를 위해 단일종목 레버리지 진입 문턱을 대폭 높임에 따라 투자자들의 유입이 줄어들 수 있을지 주목됩니다.17일 한국거래소와 ETF CHECK에 따르면 지난달 16일부터 지난 15일까지 단일종목 레버리지·인버스 16종에 총 7조 3천364억 원의 자금이 순유입됐습니다.상품별로 보면 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'에 3조 4천472억 원이 들어왔습니다.이는 전체 상장지수펀드(ETF) 중 가장 큰 규모입니다.이어 'KODEX 삼성전자단일종목레버리지'(1조 5천83억 원), 'TIGER SK하이닉스단일종목레버리지'(1조 4천271억 원)가 상위 2, 3위를 차지했습니다.'TIGER 삼성전자단일종목레버리지'에는 6천938억 원이 순유입됐습니다.본주인 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 큰 폭 하락했는데도 단일종목 레버리지에는 계속 돈이 몰린 것입니다.지난 6월 16일∼7월 16일 SK하이닉스는 19.49%, 삼성전자는 24.33% 각각 떨어졌습니다.같은 기간 자금 순유입 규모가 가장 컸던 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지와 KODEX 삼성전자단일종목레버리지는 각각 45.60%, 48.44% 하락했습니다.단일좀목 레버리지로 간 자금은 상당수 개미로부터 나왔을 것으로 파악됩니다.개인 투자자는 한 달간 SK하이닉스 단일종목 레버리지를 7종 합산해 4조 2천386억 원, 삼성전자 단일종목 레버리지 7종은 총 1조 6천119억 원을 순매수했습니다.외국인도 각각 8천595억 원과 7천242억 원을 순매수했지만, 개인보다는 훨씬 적었습니다.기관은 5조 1천713억 원, 2조 2천671억 원 매도 우위였습니다.이처럼 개미들이 돈이 단일종목 레버리지로 대거 쏠리면서 시장의 변동성을 키우고 있다는 지적이 잇따르자 금융당국은 지난 16일 투자 요건을 강화하는 내용의 보안 대책을 내놓았습니다.다음 달 5일부터 단일종목 레버리지에 투자할 때 갖춰야 할 요건인 기본예탁금은 기존 1천만 원에서 3천만 원으로 늘어납니다.현재 증권사별로 통상 3개월이 지나면 거래 경험 등을 고려해 기본예탁금 요건을 완화해서 운영하던 방식은 금지됩니다.기본예탁금 요건 강화 시 투자 수요가 줄면서 현재는 약 12조 원에 달하는 단일종목 레버리지의 합산 시총이 현재의 3분의 1 수준인 4조∼5조 원 수준으로 줄어들 걸로 예상됩니다.매매 수량 단위도 앞으로는 20주씩으로 잠정 확대됩니다.시행 시기는 오는 11월이 될 예정입니다.예컨대 16일 종가 기준 단일종목 레버리지 주가는 1만 5천 원인데 20주씩 사야 할 경우 적어도 30만 원이 필요합니다.삼성전자 주가(25만 5천 원)보다 높습니다.이밖에 단일종목 레버리지 투자를 위해 이수해야 하는 교육 시간은 기존 2시간에서 3시간으로 늘어나고, 시장이 안정되기 전까지 단일종목 레버리지 신규 상장을 잠정 중단합니다.이미 거래 중인 상품에 관해서도 광고·마케팅을 할 수 없습니다.