"좋은 파트너는 결국 다시 만난다"…장영남, 2년 만에 다시 앤드마크 품으로

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배우 장영남이 친정과 다름없는 앤드마크와 다시 한번 손을 맞잡았다.16일 앤드마크 측은 배우 장영남과 전속계약을 체결했다고 공식 발표했다. 과거 오랜 시간 한솥밥을 먹으며 두터운 신뢰를 쌓아온 양측은, 약 2년만에 다시 같은 길을 걷기로 뜻을 모았다. 단순한 비즈니스 관계를 넘어 서로에 대한 깊은 이해와 끈끈한 믿음이 있었기에 가능했던 결정이다.앤드마크 권오현 대표는 "좋은 파트너는 결국 다시 만난다"라며 "장영남 배우는 함께하는 동안 누구보다 깊은 신뢰를 쌓아온 배우다. 이번 재회는 단순한 계약을 넘어 서로를 향한 믿음이 다시 이어진 결과이며, 앞으로도 최고의 작품과 캐릭터를 만날 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 든든한 약속을 전했다.장영남은 탄탄한 연기력과 독보적인 장악력으로 영화, 드라마, 연극 무대를 넘나드는 명품 배우로 자리매김해 왔다. 장르를 가리지 않는 압도적인 몰입감과 깊이 있는 캐릭터 해석력으로 대중과 평단의 전폭적인 지지를 받아온 만큼, 다시 만난 앤드마크와 만들어낼 시너지에 귀추가 주목된다.[사진 제공 = 앤드마크]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)