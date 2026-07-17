넷플릭스, "2분기 매출 18.6조 원"…시장 전망치 실적 발표에도 주가 급락

▲ 검은색 배경 중앙에 붉은색으로 적힌 넷플릭스 로고.

온라인 동영상 서비스(OTT) 기업 넷플릭스가 2분기에 시장 전망치에 부합하는 실적을 발표했으나 주가는 8% 이상 급락했습니다.넷플릭스는 2분기 실적 집계 결과 매출이 지난해 같은 기간 대비 13.4% 오른 125억6천만 달러(약 18조 6천억 원)를 기록했다고 현지시간 16일 공시했습니다.이는 시장조사업체 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장 예상치 125억9천만 달러를 근소하게 밑도는 수칩니다.넷플릭스는 2분기 매출액 상승이 회원 수 증가, 구독료 인상, 광고 매출 확대에 힘입은 것이라고 설명했습니다.지역별 매출액은 북미 지역이 54억 달러로 가장 많았고 이어 유럽·중동·아프리카(EMEA·40억 달러), 중남미(16억 달러), 아시아태평양(APAC·15억 달러) 순이었습니다.주당순이익(EPS)도 80센트로 월가 컨센서스인 79센트와 대체로 일치하는 수준을 보였습니다.EPS는 직전 분기 기록했던 1.23달러보다는 크게 줄어들었는데, 이는 1분기 실적에 워너브러더스 디스커버리와의 인수·합병(M&A) 계약이 깨지면서 받은 위약금 28억 달러가 반영됐기 때문입니다.넷플릭스는 주주서한과 시청시간 보고서를 통해 동계 올림픽과 월드컵 기간에도 상반기 총시청 시간 970억 시간을 기록해, 성장률이 전년 동기보다 0.5%포인트(p) 높은 2%가 됐다고 밝혔습니다.할런 코벤 원작의 '아이 윌 파인드 유'가 시청 횟수 8천700만 회로 올해 새 오리지널 시리즈 가운데 가장 많은 조회수를 기록했으며, '뒤바뀐 친구들의 신비한 모험'(Swapped)은 역대 오리지널 애니메이션 가운데 두 번째로 많은 시청 횟수를 기록할 것으로 예상된다고 설명했습니다.특히 넷플릭스는 전체 시청 시간의 3분의 1을 비영어권 작품이 차지하는 가운데, 한국 콘텐츠가 선전하고 있는 상황도 밝혔습니다.한국 드라마 '참교육' 시청 횟수는 5천500만 회로 K-드라마 가운데 '오징어게임' 다음으로 많은 조회수를 기록할 전망이며 '이 사랑 통역 되나요?'(2천900만 회), '레이디 두아'(2천600만 회), '멋진 신세계'(1천600만 회) 등이 뒤를 이었습니다.시즌2가 방영된 '사냥개들'의 시청 횟수는 2천400만 회로 집계됐습니다.'케이팝 데몬 헌터스'에 대해서는 글로벌 10위권 내에 52주 연속으로 머문 첫 작품이라고 재차 강조했고, 3분기 K-드라마 작품 '동궁'을 언급하기도 했습니다.넷플릭스는 지난 3월 말 단행한 북미 지역 구독료 인상에 대해서는 "예상대로 순조롭게 진행됐다"고 밝혔습니다.광고 매출은 연말까지 30억 달러에 달할 것이라는 기존의 전망을 유지했습니다.다만 넷플릭스가 제시한 3분기 실적 예측치는 월가 기대치보다 낮았습니다.넷플릭스는 3분기 매출이 128억6천만 달러, EPS가 82센트를 기록할 것이라고 내다봤는데 이는 시장 분석가들의 예상치인 매출 130억 달러와 EPS 84센트에 못 미치는 수준입니다.한편 넷플릭스는 이날 주요 재무 지표인 매출과 영업이익에 집중하기 위해서 내년부터 시청 시간 보고서 발간 횟수를 연 2회에서 1회로 줄이겠다고 밝혔습니다.넷플릭스는 과거 가입자 수도 분기별로 공개했으나, 지난해부터 발표하지 않기로 한 바 있습니다.넷플릭스의 주가는 이날 정규장에서 전일 종가 대비 0.91% 상승했으나, 실적 발표 이후 시간외거래에서 8% 이상 급락해 미 동부 시간 오후 5시 기준 68달러선을 오르내리고 있습니다.(사진=연합뉴스)