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"고카페인 에너지 드링크 안 돼" 영국, 16세 미만에 고카페인 음료 금지

심영구 기자
작성 2026.07.17 10:02 조회수
"고카페인 에너지 드링크 안 돼" 영국, 16세 미만에 고카페인 음료 금지
▲ 영국 국기

영국 정부가 내년 4월부터 16세 미만 아동·청소년에게 고(高)카페인 에너지 음료를 잉글랜드에서 판매하지 못하도록 하겠다고 현지시간 16일 밝혔습니다.

로이터통신에 따르면 의회 승인을 받은 후 시행될 이 금지 조치는 상점 판매, 자동판매기 판매, 온라인 판매에 적용됩니다.

규제 대상 음료는 카페인 함량이 리터(L)당 150㎎이 넘는 경웁니다.

정부 측은 잉글랜드에서 매일 이런 음료를 마시는 아동들이 약 10만 명에 이르며, 고카페인 음료 섭취가 수면 장애, 불안감, 집중력 저하 등을 일으킨다는 연구들이 있다고 설명했습니다.

오는 20일 노동당 동료 의원인 앤디 버넘 하원의원에게 총리직을 넘기고 퇴임할 것으로 예상되는 키어 스타머 총리는 최근 몇 달간 아동·청소년 보호를 위한 규제 조치를 잇따라 발표했습니다.

앞서 스타머 정부는 16세 미만의 소셜미디어 사용을 금지하고 16세와 17세 청소년은 야간 사용 제한을 기본으로 설정하는 방안을 추진키로 했다고 발표하면서 이런 조치가 아동·청소년의 건강, 수면, 복지에 도움이 될 것으로 본다고 설명했습니다.

(사진=게티이미지)
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