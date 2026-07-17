'나는 절로' 1호 아기 탄생…낙산사서 맺어진 부부 득남

▲ 2024년 8월 '나는 절로, 낙산사'에서 차담 나누는 참가자들

불교계의 미혼 남녀 짝 찾기 프로그램인 '나는 절로'를 통해 첫 아기가 탄생했습니다.17일 대한불교조계종 사회복지재단에 따르면 '나는 절로'에서 맺어진 30대 부부가 전날 건강한 아들을 낳아 부모가 됐습니다.이들은 2024년 8월 강원 양양 낙산사에서 열린 '나는 절로'에서 견우 5호, 직녀 8호로 참가해 최종 커플이 됐고 이듬해 10월 결혼했습니다.2023년 11월 '나는 절로'가 시작된 이후 2세 출생으로까지 이어진 것은 이번이 처음입니다.템플스테이와 짝 찾기를 결합한 '나는 절로'는 미혼 남녀에게 자연스러운 만남의 기회를 제공하고 긍정적인 결혼관 형성을 도와 우리 사회 주요 과제인 저출생 문제를 극복하기 위해 기획된 사업입니다.조계종이 2013년부터 운영하던 '만남 템플스테이'를 최신 트렌드에 맞게 명칭과 포맷을 바꾼 것으로, 불교 신자뿐 아니라 타 종교와 무종교 청년들에게도 문이 열려있습니다.가장 최근인 지난 11∼12일 낙산사 편에선 참가 신청률이 역대 최고인 211대 1에 달할 정도로 대중적인 인기를 끌면서 불교계 최대 '히트상품' 중 하나로 자리 잡았습니다.커플 매칭률도 높아 작년까지 참가자 절반가량이 최종 커플로 이어졌고, 올해도 선운사(20명 참가)와 동화사(24명 참가), 낙산사(20명 참가)에서 열린 세 차례의 '나는 절로'에서 각각 6쌍, 8쌍, 5쌍이 맺어졌습니다.이미 세 커플이 결혼했고, 10월에 한 커플이 더 결혼하며, 결혼 이야기가 오가는 커플도 5∼6쌍 있다고 조계종은 전했습니다.유철주 조계종 사회복지재단 기획홍보전문위원은 "'나는 절로'가 저출생 극복 프로젝트인 만큼 첫 아기가 태어난 것이 무엇보다 기쁘고 반갑다"며 "재단에서 출산 기념품을 전달할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)