"월드컵 결승전 코앞인데" 날벼락…뿌옇게 뒤덮였다

▲ 산불 연기로 인한 대기질 경보가 발령된 뉴욕

2026 북중미 월드컵 결승전을 앞두고 개최지인 미국 뉴욕과 뉴저지 일대에 산불 연기로 인한 대기질 경보가 발령됐습니다.영국 BBC는 현지시간 17일 캐나다 산불의 영향으로 뉴욕과 뉴저지 일대에 뿌연 연무가 뒤덮였으며, 당국이 주민들에게 야외 활동 자제와 실내 체류를 권고했다고 보도했습니다.스페인과 아르헨티나의 결승전이 열리는 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움은 지붕이 없는 개방형 경기장입니다.8만 명 이상의 관중과 화려한 하프타임 쇼가 예고된 이번 결승전은 현재로서는 일정 변경 없이 예정대로 진행될 전망입니다.기상 당국은 이 지역의 대기질이 현지시간 17일부터 호전되기 시작해, 18일로 예보된 비가 연기를 씻어내는 데 도움이 될 것으로 내다봤습니다.이번 대회 결승은 현지 날짜로 19일에 펼쳐집니다.텍사스에서 열린 준결승에서 프랑스를 2-0으로 꺾고 수요일 밤 뉴저지에 도착한 스페인 대표팀은 목요일 야외 훈련을 정상적으로 소화했습니다.반면 조지아주에 머물던 아르헨티나 대표팀은 금요일 오후부터 뉴저지에서 현지 적응 훈련을 시작할 예정입니다.현지의 대기질 악화는 이미 다른 스포츠 경기에도 영향을 미치고 있습니다.지난 수요일 밤 퀸스의 시티 필드에서 열린 미국 여자프로축구 고탐 FC와 워싱턴 스피릿의 경기는 오렌지빛 연무 속에서 강행됐습니다.당시 규정에 따라 전·후반 각각 두 차례의 의무 휴식 시간이 주어졌으나, 워싱턴의 트리니티 로드먼 등 일부 선수들은 경기 후 숨이 차올라 경기를 진행하지 말았어야 했다며 불만을 토로하기도 했습니다.목요일 시카고에서 열릴 예정이었던 미국프로축구 시카고 파이어와 밴쿠버 화이트캡스의 경기는 대기질 악화로 연기됐습니다.이 경기에서는 최근 자유계약선수로 시카고에 합류한 전 FC바르셀로나 출신 공격수 로베르트 레반도프스키가 데뷔전을 치를 예정이었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)