아르헨티나, 결승 앞두고 징계 위기…논란된 현수막

▲ '말비나스는 아르헨티나 땅'이라고 적힌 현수막을 펼치는 조바니 로셀소

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승에 진출한 아르헨티나가 준결승 승리 직후 선보인 정치적 세리머니로 FIFA의 징계를 받을 처지에 놓였습니다.영국 BBC는 "FIFA가 잉글랜드와 준결승전 직후 포클랜드 제도(아르헨티나명 말비나스 제도) 영유권 주장 현수막을 들어 올린 아르헨티나 선수단에 대해 징계 여부를 검토 중"이라고 보도했습니다.아르헨티나는 어제 미국 애틀랜타에서 열린 잉글랜드와 준결승전에서 경기 막판 극적인 연속골로 2대 1 역전승을 거두며 결승행 티켓을 따냈습니다.그런데, 경기 종료 휘슬이 울린 후 아르헨티나 선수들이 그라운드에서 '말비나스는 아르헨티나 영토'(Las Malvinas son Argentinas)라고 적힌 대형 현수막을 펼쳐 들면서 문제가 불거졌습니다.남서대서양에 위치한 영국 해외 영토 포클랜드 제도는 영국과 아르헨티나 간의 오랜 주권 분쟁 지역입니다.FIFA 대변인은 성명을 통해 "통상적인 절차에 따라 독립 징계위원회가 현재 경기 보고서를 평가하고 있으며, 관련 제반 상황을 고려해 FIFA 징계 규정에 따른 후속 조치 여부를 결정할 것"이라고 밝혔습니다.아르헨티나축구협회(AFA)가 정치적 문구로 징계 위기에 몰린 것은 이번이 처음이 아닙니다.지난 2014년 브라질 월드컵을 앞두고 열린 슬로베니아와 평가전에서도 동일한 문구의 현수막을 들었다가 FIFA로부터 2만 파운드(약 3천992만 원)의 벌금 징계를 받은 바 있습니다.당시 FIFA는 해당 행위가 '정치적 행위 금지'와 '팀의 부적절한 품행'에 관한 규정을 위반했다고 판단했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)