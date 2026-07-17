1. 잠실 7동 2투표소 CCTV 공개…67시간 혼란 고스란히



잠실 7동 2투표소의 내부 CCTV를 SBS가 단독 입수했습니다. 67시간 분량의 CCTV에는 선관위의 부실한 대응을 규명하거나 선거 소청에 근거 자료로 쓰일 수 있는 현장 상황들이 고스란히 담겼습니다



2. '계획범죄 묵살' 정황 확보…정부, 공식 사과



장윤기가 사건 전부터 피해 여고생을 알고 있었을 정황을 파악한 경찰 수사팀 내부에서 "문제 있는 것 아니냐"는 의견이 나왔지만 묵살됐다는 취지의 진술을 특별수사단이 확보했습니다. 정부는 해당 사건에 대해 공식 사과하고 경찰 조직 쇄신안을 내놨습니다.



3. "트럼프 연설 들으면 충격받을 것"…엿새째 이란 공격



트럼프 미국 대통령이 우리 시간으로 오늘(17일) 오전 10시 대국민 연설에 나섭니다. 미국 부정 선거 주장과 관련된 내용을 다룰 것으로 보이는 가운데 백악관은 "연설 내용이 충격적일 것"이라고 밝혔습니다.



4. 미국 유학생 비자 4년 제한…유학생·가족 등에 '파장'



미국으로 공부하러 가는 유학생들의 체류 기간이 앞으로 최대 4년으로 제한됩니다. 강력한 이민 단속의 연장선상인데, 당장 한국인 유학생과 가족 1만 3천여 명이 영향을 받을 것으로 보입니다.