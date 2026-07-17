[날씨] 제헌절 연휴 장맛비…중부에 폭우 집중

제헌절 연휴 동안 정체 전선이 오르내리며 전국에 비를 뿌리겠습니다.



현재는 충청을 중심으로 시간당 5에서 20mm 안팎의 비가 내리고 있고요.



오늘(17일)은 충청 이남 지역에 5에서 60mm 안팎의 비가 더 이어지겠습니다.



한편 오늘 밤 수도권과 강원에도 비가 시작돼 모레까지 전국에 많은 비가 쏟아지겠습니다.



주말 동안 경기 남부와 강원 중남부, 충청권 북부에 250mm 이상의 폭우가, 서울을 비롯한 그 밖의 중부 지방에도 80에서 150mm의 많은 비가 예보돼 있습니다.



특히 내일 새벽부터 오전 사이 중부를 중심으로 시간당 50에서 최고 80mm의 극한 호우가 예상돼 사전에 미리 대비해 주셔야겠습니다.



현재 대부분 지역 25도 안팎으로 시작하고 있고요.



한낮에 서울과 대구 32도까지 오르겠습니다.



다음 주에도 전국에 비가 자주 내릴 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)