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오늘까지만 "무려 반값"…이달 31일까지 사용 가능

이강 기자
작성 2026.07.17 08:14 조회수
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마지막 알찬 뉴스 살펴보겠습니다.

워터파크 반값 소식입니다.

여름 휴가 앞두고 워터파크 갈 계획 있으시다면 오늘까지만 챙겨갈 수 있는 할인이 있습니다.

SK텔레콤이 여름 휴가 시즌을 맞아서 티 멤버십 서머 럭키 위크 워터파크 할인 쿠폰을 오늘 밤 11시 59분까지 배포합니다.

오션월드 정가로 주중 7만 9000원, 주말에는 8만 9000원인 이용권인데요.

티 멤버십 혜택가로 주 중 3만 9500원, 주말에는 4만 4500원에 이용을 할 수 있고요.

캐리비안베이 할인도 함께 진행됩니다.

오늘 다운로드한 쿠폰은 이달 31일까지 사용할 수 있습니다.

또 이 밖에도 서울랜드 파크 이용권을 본인 50%, 동반 2인은 40%까지 할인받을 수 있어서 여름철 나들이 계획하고 계신 분들 꼭 한 번 챙겨보시면 좋겠네요.

지금까지 알찬 뉴스 전해드렸습니다.
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