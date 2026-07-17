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여름 휴가 앞두고 항공료 '뚝'?…할인 들어간다

이강 기자
작성 2026.07.17 07:56 수정 2026.07.17 08:21 조회수
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오늘 아침 여러분 알면 좋을 뉴스들을 한눈에 쏙 정리했습니다.

알찬 뉴스 함께 보시죠.

오늘의 첫 번째 알찬 뉴스입니다.

항공료를 할인한다는 소식입니다.

다음 달 국제선 항공권 유류할증료가 또 한 번 내려간다는데요.

여름 휴가 앞두고 계신다면 반가운 소식이 될 겁니다.

대한항공은 다음 달 국제선 항공료를 추가로 인하합니다.

인천에서 일본 후쿠오카 등 단거리 노선은 왕복 7만 400원, 인천에서 미국 뉴욕 등 장거리 노선은 왕복 51만 8400원이 적용될 예정입니다.

이번 달과 비교하면 2만 2400원에서 17만 원 가까이 저렴해지고 가장 비쌌던 지난 5월과 비교하면 절반 수준입니다.

싱가포르 항공유 가격이 직전 기간보다 16% 하락한 영향이죠.

하지만 요즘 미국이랑 이란이 또 심상치 않잖아요.

국제 유가가 일주일 사이에 배럴당 70달러대에서 80달러대로 뛰어오른 만큼 이런 인하 흐름이 계속될지는 좀 지켜봐야 할 것 같습니다.
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