"폐업에 물도 못 먹고 방치"…홈플러스 직접 가보니

매일 아침 가장 뜨거운 뉴스를 배달해 드리는 모닝 핫토픽 시작하겠습니다.



오늘의 첫 번째 핫토픽인데요.



'폐업에 물도 못 먹고 방치'라는 내용입니다.



문을 닫은 인천 홈플러스 애완동물 매장에서 강아지들이 이렇게 물도 못 먹고 방치되고 있다는 소문이 SNS에 퍼졌거든요.



사실 결과 사실과는 좀 확인을 해보니까 좀 달랐습니다.



그제 SNS에 인천 홈플러스 연수점에 입점한 애완동물 매장에서 강아지들이 방치되고 있는 것 같다는 게시글이 올라온 겁니다.



현재 홈플러스가 자금난으로 전국 지점 운영이 중단된 상태죠.



하지만 임대 형태로 입점해 있었던 일부 상인들은 영업을 이어가고 있습니다.



해당 매장도 임대 매장으로 전해졌습니다.



이런 게시물을 확인한 반려견 구조단체가 이 매장에 방문을 했습니다.



고의적인 동물 유기나 학대로 볼 만한 정황을 확인하지는 못했습니다.



업주는 홈플러스 영업 중단으로 어려움을 겪고 있지만 하루 두 차례 사료를 주고 케이지 청소도 하고 있다고 밝힌 것으로 알려졌습니다.



다만 단체 측은 강아지들이 더 나은 환경에서 생활할 수 있도록 업주로부터 소유권을 넘겨받았습니다.



(화면출처 : 스레드 yolo_binbin)