[날씨] 주말 내내 장맛비…중부지방 집중호우

제헌절인 오늘(17일)부터 주말 내내 전국에 장맛비 소식이 있습니다.



먼저 오늘은 충청 이남 지역을 중심으로 비가 예상되는데요.



호남과 경남 지역에 최대 80mm, 충청과 경북에 최고 60mm의 많은 비가 예상되고 경기 남서부에도 5mm의 비가 조금 오겠습니다.



오늘 밤부터는 수도권을 시작으로 토요일에는 전국에 비가 오겠습니다.



특히 중부 지방에 호우가 집중되겠는데요.



경기 남부와 충남 남부에 최고 200mm 이상, 강원 중남부에 최고 150 이상, 서울 등 그 밖의 중부 지방에도 최고 150mm의 많은 비가 예상되고 특히 토요일 새벽부터 아침 사이에 시간당 최대 80mm의 폭우가 예상돼 호우 대비를 철저히 해주셔야겠습니다.



기온도 살펴보겠습니다.



아침 기온은 서울이 23도로 어제와 비슷하겠고요.



낮 기온은 서울 32도, 연일 폭염이 극심했던 영남 지역은 폭염의 기세가 한풀 꺾이겠습니다.



비는 일요일 오후에 서쪽 지역부터 차츰 그치겠지만 다음 주 월요일에도 전국에 산발적으로 비가 이어질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)