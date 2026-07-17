뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'알몸 살해범'은 24살 정재환…"마주치고도 놓쳐"

유수환 기자
작성 2026.07.17 00:31 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이달 초 경북 경산에서 친구를 흉기로 잔혹하게 살해한 24살 정재환의 신상이 공개됐습니다. 유족들은 경찰이 정재환을 길에서 마주치고도 놓쳤다며 초동 대응에 문제를 있었다고 지적했습니다.

유수환 기자가 보도합니다.

<기자>

한밤중 남성 한 명이 알몸 상태로 도로를 가로지릅니다.

인도를 어슬렁거리다, 갑자기 나타난 순찰차 옆을 지나치기도 합니다.

지난 4일 새벽, 경북 경산시 하양읍 자신의 아파트에서 동갑내기 친구를 살해한 혐의를 받는 24살 정재환입니다.

정 씨는 함께 술을 마시다가 피해자 얼굴을 물어뜯고, 흉기로 여러 차례 찌른 뒤 시신을 훼손한 혐의까지 받고 있습니다.

당시 피해자가 다른 친구에게 전화를 걸어 도움을 요청했는데, 통화 녹취에는 정 씨가 피해자를 향해 '나 귀엽지'라고 말하는 음성이 담긴 것으로 드러났습니다.

정 씨는 사건 직후 피투성이에 알몸 상태로 편의점을 찾아 음료수를 들고 나오기도 하고, 거리를 돌아다니면서 순찰차와 마주쳤지만 바로 붙잡히지는 않았습니다.

범행 현장으로 제 발로 되돌아온 정 씨를 붙잡은 것은 다른 친구들이었습니다.

유족 측은 경찰이 정 씨와 마주치고도 즉각 제압하지 않은 경위를 따졌고, 경찰은 당시 "멈추라고 지시했지만 도망갔다"고 해명했습니다.

경북경찰청은 범행의 잔인성과 피해의 중대성, 충분한 증거가 확보된 점을 고려해 정재환의 신상 정보를 30일 동안 공개한다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 이상민, 화면제공 : 피해자 유족 측 남언호 변호사)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유수환 기자 사진
유수환 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지