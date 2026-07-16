이란 내륙 곳곳서 폭음…미국, 공습 범위 확대 기로

▲ 미국, 이란 군사기지 폭격

미국이 이란 남부 연안을 넘어 수도 테헤란 외곽과 내륙 깊숙한 곳까지 공습 범위를 전격 확대했습니다.이와 함께 미국의 해상 봉쇄망을 뚫으려던 유조선을 무력화하며 압박 수위를 최고조로 끌어올렸습니다.이에 맞서 이란도 미군이 주둔 중인 주변국 기지를 겨냥해 보복 공습을 단행하고, 역내 모든 인프라를 초토화하겠다며 강력한 경고장을 날렸습니다.현지시각 16일 이란 IRNA 통신 등에 따르면 이날 새벽 이란 중서부 로레스탄주 호라마바드시, 마르카지주 혼다브시, 북부 셈난주 등 내륙 곳곳에서 여러 차례 강력한 폭발음이 들렸습니다.이들 도시는 이란의 주요 탄도 미사일 생산과 우주 프로그램 시설이 밀집한 곳입니다.현지 관리들은 미군의 공격을 폭발음의 원인으로 지목했으며, 셈난주 관계자는 "셈난주 공항이 미국의 공격을 받았다"고 확인했습니다.비슷한 시각 수도 테헤란 외곽과 남동쪽으로 약 30㎞ 떨어진 파르친에서도 방공망이 가동됐습니다.파르친은 이란의 미사일 개발·생산은 물론 핵시설이 존재하는 것으로 의심받는 핵심 군사 요충지입니다.다만 이란 이슬람혁명수비대는 파르친이 공격받지 않았으며, 방공망 가동은 대비 태세 점검 차원이라고 설명했습니다.이란 매체들의 보도를 종합하면 그간 미군은 호르무즈 해협 부근의 이란 남부, 남서부 해안을 공격했으나 이란 내륙까지 공습 범위를 확대했을 가능성이 있습니다.미군은 공습과 더불어 해상 봉쇄망도 조였습니다.미군은 페르시아만 내 이란의 주요 원유 수출 터미널이 있는 하르그섬으로 향하던 퀴라소 선적의 유조선 벨마호를 향해 발포했습니다.미 군용기는 벨마호가 경고를 무시하고 항해를 강행하자, 선박 굴뚝에 미사일을 발사해 기동을 완전히 무력화했습니다.미국의 전방위 압박에 이란은 즉각적인 군사 보복과 초강경 경고로 응수했습니다.이란은 이날 새벽 미군이 주둔하고 있는 바레인, 요르단, 쿠웨이트를 겨냥해 미사일과 드론 공격을 단행했습니다.이란의 공격 대상 국가들은 아직 사상자 등 피해 발생 여부를 확인하지 않고 있습니다.또 이라크 북부 쿠르드 자치구 에르빌을 겨냥한 야간 드론 공격이 있었습니다.미국을 방문 중인 알리 알-자이디 이라크 총리는 이를 강력히 규탄했습니다.이란군은 자국의 교량과 발전소 등을 타격하겠다는 도널드 트럼프 미 대통령의 경고와 관련, 중동 내 모든 인프라를 공격하겠다고 맞불을 놓았습니다.