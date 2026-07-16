[날씨/XR] 제헌절 남부 많은 비…토요일 아침 '폭우'

내일(17일)부터 시작되는 제헌절 연휴, 장맛비 소식이 있습니다.



오늘 충청 이남 지역은 장맛비가 이미 정체전선의 영향으로 시작이 되고 있는데요.



그런데 이 정체전선 뒤편으로 또 다른 구름 떼가 보이시죠.



이 비구름 떼는 주말 무렵에 우리나라로 바짝 다가서 가면서 특히 중부 지방을 중심으로 강하고 많은 비를 쏟아내겠습니다.



따라서 내일은 충청 이남 지방에, 모레와 글피에는 전국에 장맛비가 흠뻑 쏟아지겠습니다.



먼저 내일 예상 강수량 보겠습니다.



호남과 경남에 최고 80mm, 충청과 경북에 최고 60mm가 예상되고 경기 남서부에도 5mm 안팎의 비가 조금 오겠습니다.



내일 밤부터는 수도권을 시작으로 모레 새벽에는 중부에 호우가 쏟아지겠습니다.



경기 남부와 충남 북부에 많게는 200mm 이상, 강원 중남부에 150mm 이상, 서울 등 그 밖의 중부에 최고 150mm가 쏟아지겠고요, 특히 모레 새벽부터 아침 사이 시간당 최대 80mm의 폭우가 예상돼 호우 대비를 철저히 해주셔야겠습니다.



자세한 기온도 살펴보겠습니다.



내일 아침 기온 서울이 23도로 오늘과 비슷하겠고요, 낮 기온 서울이 32도, 연일 폭염이 기승을 부렸던 영남 지방은 내일부터는 폭염이 한풀 꺾이겠습니다.



주말에는 서울에도 비가 내리면서 더위가 주춤하겠고요, 비는 일요일 오후에 서쪽 지역부터 점차 그치겠지만 다음 주 월요일에도 전국 곳곳에 산발적으로 비가 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)