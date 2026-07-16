누런 연기로 뒤덮이자 "섬뜩"…인도 제치고 '최악 하늘'

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<앵커>전 세계 곳곳이 이상 고온에 시달리는 가운데, 캐나다 산불은 통제 불능 상태로 번지고 있습니다. 산불 연기가 미국까지 번지면서 월드컵 결승전에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.보도에 곽상은 기자입니다.<기자>열차가 시뻘건 화염에 휩싸였습니다.불길은 금방이라도 기관실과 철로를 집어삼킬 기세입니다.[기관사 : 이거 빨리 움직여야겠는데. 오, 세상에!]캐나다 온타리오와 매니토바주 등 중부 지역을 중심으로 산불이 걷잡을 수 없이 번지고 있습니다.현지 시간 15일 기준 캐나다 전역의 산불 발생 건수는 835건.이 가운데 112건은 당국의 진화 능력을 벗어난 '통제 불능' 상태입니다.전국적인 이상 고온이 산불 확산을 부추기는 것으로 분석됩니다.산불 연기가 밀려오면서 캐나다 최대 도시 토론토 하늘도 누런 연무로 뒤덮였습니다.대기 오염도가 한때 인도 델리를 제치고 세계 최악 수준까지 치솟았을 정도입니다.[알렉스 라즈/토론토 시민 : 공기가 오염돼 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 집에선 공기청정기를 계속 돌리고 있는데, 저는 연기 알레르기까지 있습니다.]이런 유해 연무는 미시간과 위스콘신, 메인, 매사추세츠 등 미국까지 번져 하늘이 황갈색으로 변했다는 신고가 잇따랐습니다.현지 언론은 "마치 화성에 온 것 같다", "섬뜩하다" 같은 반응을 쏟아냈습니다.[댄 웨스터벨트/미 컬럼비아대 연구교수 : 16일 미 중부 대서양 연안과 북동부·오대호 지역 대기질은 건강에 '해로운 수준' 혹은 '매우 해로운 수준'까지 악화될 겁니다.]이번 주 후반까지 유해 연무가 이어질 거란 예보 속에 뉴욕시는 야외 활동 자제를 당부했습니다.오는 19일 뉴욕 인근 뉴저지 야외 경기장에서 열리는 월드컵 결승전이 차질을 빚을 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.(영상편집 : 정성훈, 디자인 : 강윤정·임찬혁)