뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'가족 회사' 비난 부른 '아들 특혜'…1심 징역 2년

김규리 기자
작성 2026.07.16 21:09 조회수
PIP 닫기
<앵커>

선거관리위원회는 부실 선거 이전에 자녀 특혜 채용 의혹도 잇따라 제기돼 가족 회사라는 비난도 받아왔는데요. 그 대표 사례였던 김세완 전 중앙선관위 사무총장이 아들 채용에 관여한 혐의로 1심에서 징역 2년을 선고받았습니다.

김규리 기자입니다.

<기자>

[(거의 대부분이 유죄로 나왔는데 어떤 입장이십니까?) ...]

인천지방법원은 아들이 선관위 직원으로 채용되는 과정에 부당하게 개입한 혐의를 받는 김세환 전 중앙선거관리위원회 사무총장에게 징역 2년을 선고했습니다.

김 전 사무총장 아들 A 씨는 강화군청 공무원으로 일하다 지난 2019년 경력 채용 과정을 통해 강화군선관위로 이직했습니다.

이직 1년 만에 인천시 선관위 사무처로 전입했고, 선관위 관사도 제공받았는데, 재판부는 이 과정에 김 전 사무총장이 부당하게 개입했다고 판단했습니다.

김 전 사무총장이 특정 면접 위원을 지정한 뒤 아들의 응시 사실을 알리고 직원들에게 지시해 아들이 거주할 오피스텔을 관사로 추가 지정하도록 한 점을 유죄로 인정한 겁니다.

인천시 선관위 전입 시험에서는 합리적 이유 없이 자격 요건이 완화됐는데, 그 결과 혜택을 본 사람도 김 씨 아들이 유일했다고 재판부는 판단했습니다.

재판부는 김 전 사무총장에 대해 "청년 세대를 비롯한 국민들에게 상실감과 무력감을 안겼을 뿐 아니라 사회적 분노를 초래했다"고 질타했습니다.

다만, 형사처벌 전력이 없고, 증거인멸과 도주 우려가 없다는 점 등을 고려해 법정구속은 하지 않았습니다.

지난해 감사원은 선관위를 상대로 감사를 벌인 결과 지난 2013년 이후 290여 차례 선관위 경력 채용 과정에서 870여 건의 규정 위반이 드러났다고 밝힌 바 있습니다.

(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 채철호, 디자인 : 이종정)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김규리 기자 사진
김규리 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지