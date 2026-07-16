[단독] 마감 4시간 연장됐지만…투표소 내부는 '대혼란'

<앵커>



공식 투표 마감 시간인 오후 6시 이후, 2 투표소 내부는 더욱 혼란했습니다. 밤 10시까지 투표가 연장됐지만, 항의하는 시민들이 몰리자 투표소 관계자가 출입문을 잠가버렸고, 결국 일부 유권자들은 발길을 돌려야 했습니다. 그야말로 대혼란에 빠졌던 당시 상황이 CCTV에 고스란히 포착됐습니다.



이어서 하정연 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



선거법상 투표 종료 시각인 저녁 6시 이후 잠실7동 2투표소의 혼란은 더 심해졌습니다.



투표소 밖에는 취재진과 항의하는 시민들이 모였고, 투표소 안을 가득 메운 유권자들 사이에선, 휴대전화로 뉴스를 보며 기다리는 모습도 보입니다.



임산부로 보이는 여성이 참정권을 행사하는 등 투표가 계속되는 가운데, 직원들은 오후 7시 3분, 일단 투표소 문을 닫습니다.



20여분 뒤엔 송파구 선거관리위원장의 선언으로 개표가 시작됐지만 내부에선 투표가 이어졌습니다.



적법성 논란을 빚는 대목입니다.



[조현욱/6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상규명위원장 : 투표 시간 연장 결정 부적정에 관해서…. 개표 개시 선언으로 개표를 진행하였는 바, 투표 시간이 연장되어 투표가 진행되고 있는….]



서울선관위가 '밤 10시까지 2투표소의 투표시간 연장' 발표를 한 8시 50분쯤, 항의 시민들이 늘자 직원들이 문을 막고 서있다가, 오후 9시 15분에 투표소 문을 잠궜습니다.



앞서 오후 6시까지 투표소에 도착해 대기표를 받았던 유권자만 문틈 사이로 선별한 겁니다.



[시민 : 대기표 있어야 해요? 왔다가 그냥 아까 가서. 다시 들어가서 할 수 없나요.]



다른 투표소에서 투표를 못하자 투표 연장 소식만 듣고 찾아온 유권자들도 있었습니다.



[시민 : 여기가 10시까지 한다고 해서 저희가 투표하러 다시 온 거거든요. 투표 가능하다고 해서 되는 줄 알고.]



밤 9시 28분쯤 얼굴은 가린 채 들어온 한 유권자는 투표를 마친 뒤 투표소 밖 인파를 피하려는 듯 뒷문으로 가보지만 여의치 않자 정문으로 빠져나갑니다.



CCTV 영상에서 투표소 문이 잠긴 뒤 투표한 시민은 단 1명이었습니다.



[김정철/개혁신당 최고위원 : 10시까지는 보장을 해준 줄 알았는데 그 전에 이미 문을 잠가버렸다는 거니까 저런데 어떻게 누가 들어가서 투표하겠어요. 중대한 참정권 침해 문제라고 생각하고.]



게다가 대기표를 받아간 175명 가운데 12명은 투표를 하지 않았는데, 투표소 진입조차 어려웠던 상황에 발길을 돌렸을 가능성도 배제할 수 없어 보입니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 최진회)