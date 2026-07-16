이 대통령 "선거 때문에 주식 사들였나"…연금공단 "전혀 아냐"

▲ 이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 국토·농식품·해수부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(16일) 보건복지부와 국민연금공단 등의 업무보고에서 지방선거를 앞두고 연금공단이 주가 부양 의도로 주식을 매입했다는 일각의 추측성 의혹에 대해 집중 질의했습니다.이 대통령은 김성주 국민연금공단 이사장을 향해 "지방선거 때문에 공단이 국내 주식을 마구 사들여서 주가를 올렸다는 소문이 있더라"며 "실제로 매입을 했느냐"고 물었고, 김 이사장은 "전혀 그렇지 않다"고 답했습니다.이어 김 이사장은 "원래 주식을 그대로 보유하고 있었는데 코스피 지수가 오르며 평가액이 늘었다"며 오히려 주식을 매도해야 하는 상황이었다고 덧붙였습니다.김 이사장은 "주식을 보유하고만 있으면 왜 안 파느냐고 하고, 팔려고 하면 왜 파느냐고 한다. 저희도 투자자고 이익을 내서 국민들에게 연금을 돌려드려야 하는데 너무 국민들의 관심이 집중돼 있어 차분한 연금 운용에 애로가 있다"고 어려움을 호소했습니다.이 대통령이 "(저 역시) '나도 모르게 연금공단이 주식을 샀나'라고 (생각한 적이 있다). 나보고 '나중에 보자'며 벼르는 사람이 많다"고 웃으며 말하자, 김 이사장 역시 "대통령님과 제가 욕을 많이 얻어먹고 있다"고 호응하기도 했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)