트럼프 '한국 조선 기업' 언급에…청와대 "협력 증진 방안 모색"

▲ 청와대

청와대는 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과의 조선 협력을 거론한 것과 관련해 "공감대를 바탕으로 협력 증진 방안을 모색 중"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지시간 15일, 한국 기업을 거론하며, "미 해군을 위해 함정이 많이 필요하다. 다른 지역에서 만든 일부 선박도 구매할 거"라고 말했습니다.이에 대해 강유정 청와대 수석대변인은 "트럼프 대통령과 이 대통령이 여러 번 만찬 과정에서 관련 대화를 나눈 것으로 안다. 조선과 관련한 대화가 있었던 것은 사실"이라고 언급했습니다.그러면서도, "구체적으로 트럼프 대통령이 언급한 내용이 정상 간 대화에서 나왔는지는 확인하기 어렵다"고 밝혔습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 주요 7개국(G7) 정상회의에서 이재명 대통령에게 '군함 10척을 빠르게 건조해 줄 수 있는가'라는 취지로 물었습니다.지난 7일, 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO) 정상회의 계기 만찬에서도 양국 정상은 관련 후속 협의를 이어간 바 있습니다.청와대 관계자는 "한미는 한미동맹의 미래형 포괄적 전략동맹의 발전에 있어 조선 협력이 중요하다는 공감대를 토대로 조선 관련 분야에서 협력 증진 방안을 모색 중"이라고 설명했습니다.그러면서, "조선 분야의 호혜적 협력에 대한 양국 정상의 공감대가 있는 만큼 앞으로도 양국 간 협의를 통해 협력 방안을 구체화해 나갈 수 있기를 기대한다"고 덧붙였습니다.또, "구체적인 협력 방안은 앞으로 실무협의 등을 통해 협의해 나갈 예정"이라고 밝혔습니다.이와 관련, 청와대 관계자는 "조선 분야의 호혜적 협력에 대한 양국 정상의 공감대가 있는 만큼 앞으로도 양국 간 협의를 통해 협력 방안을 구체화해 나갈 수 있기를 기대한다"며 "구체적 협력 방안은 앞으로 실무협의 등을 통해 협의해 나갈 예정"이라고 설명했다.이 관계자는 "한미는 한미동맹의 미래형 포괄적 전략동맹의 발전에 있어 조선 협력이 중요하다는 공감대를 토대로 조선 관련 분야에서 협력 증진 방안을 모색 중"이라고 덧붙였다.