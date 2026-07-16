[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 임미애 민주당 국회의원, 김소희 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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● 나홀로 '장외 행보'
임미애 / 민주당 의원
"최고위원 출마, 선거제도 개혁 공론화하고 싶어"
김소희 / 국민의힘 의원
"당 지지율 20% 이하로 떨어지면 다시 사퇴론 나올 것"
"장동혁, 이미 내부선 리더십 잃어 장외만…전화? 못받아 다행"
"'재명아'? 제1야당 대표가 유튜버가 하는 행동을…안타까워"
"선거에서 이기려면 힘 합쳐야…이준석-한동훈도 단계별로"
최선호 / SBS 논설위원
"정점식-이준석, 21일 오찬…대여투쟁 등 공조할 듯"
"장동혁, 거리에서와 당 내 표정 달라…장외로 도는 이유"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 장외로 도는 장동혁…정점식은 이준석과 오찬 약속
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