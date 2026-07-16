뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] 장외로 도는 장동혁…정점식은 이준석과 오찬 약속

조성현 기자
작성 2026.07.16 17:30 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 임미애 민주당 국회의원, 김소희 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 나홀로 '장외 행보'

임미애 / 민주당 의원
"최고위원 출마, 선거제도 개혁 공론화하고 싶어"

김소희 / 국민의힘 의원
"당 지지율 20% 이하로 떨어지면 다시 사퇴론 나올 것"
"장동혁, 이미 내부선 리더십 잃어 장외만…전화? 못받아 다행"
"'재명아'? 제1야당 대표가 유튜버가 하는 행동을…안타까워"
"선거에서 이기려면 힘 합쳐야…이준석-한동훈도 단계별로"

최선호 / SBS 논설위원
"정점식-이준석, 21일 오찬…대여투쟁 등 공조할 듯"
"장동혁, 거리에서와 당 내 표정 달라…장외로 도는 이유"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
조성현 기자 사진
조성현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지