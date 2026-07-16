종합특검, '노상원 수첩' 관련 김용현 전 장관 피의자 조사 불발

▲ 김용현 전 국방부 장관

이 '노상원 수첩'에 적힌 계엄 실행 계획과 관련해 2차 종합특검팀의 출석 요구에 불응했습니다.특검팀은 오늘(16일) "김 전 장관이 19일 예정된 종합특검의 피의자 조사에 불출석 의사를 밝혔다"고 공지했습니다.앞서 특검팀은 김 전 장관에게 내란목적살인 예비·음모 혐의의 피의자 신분 조사를 위해 오는 19일 특검 사무실에 출석하라고 요구했습니다.특검팀은 노상원 전 국군정보사령관의 수첩에 기재된 '수거 대상' 관련 내용을 조사하기 위해 김 전 장관을 소환한 것으로 알려졌습니다.노 전 사령관은 수첩에 'A급' 수거대상으로 이재명 대통령과 문재인 전 대통령, 김명수 전 대법원장, 권순일 전 대법관, 정청래 민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표 등의 이름을 기재했습니다.특검팀은 수첩에 적힌 내용들이 단순한 구상을 넘어 실제 계획·준비까지 나아갔는지 수사 중입니다.비상계엄 준비 및 선포 과정에 중심적인 역할을 했던 김 전 장관이 수첩에 적힌 계획을 지시하거나 보고받았는지 등도 살펴보고 있습니다.특검팀은 "향후 조사 일정이 정해지면 다시 공지하겠다"고 밝혔습니다.