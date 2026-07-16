국가안보실, 한미 통상·안보 현안 NSC 개최…강경화도 참석

▲ 위성락 국가안보실장

청와대 국가안보실이 한미 통상·안보 분야 현안과 관련해 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회를 개최하고, 한미 간 주요 현안을 점검하고 대응 전략 수립을 위한 논의를 진행했습니다.위성락 국가안보실장 주재로 열린 오늘(16일) NSC 상임위엔 기존 구성위원에 더해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 주병기 공정거래위원장, 산업통상부 관계자 등도 참석했습니다.최근 일시 귀국해 관심을 모은 강경화 주미대사도 함께 자리했습니다.위성락 실장은 "대외 환경의 불확실성이 고조되는 시기일수록 공통된 인식을 바탕으로 국익을 지키기 위한 대처방안을 잘 조정해야 한다"며, "한미관계는 통상과 안보가 결합된 만큼 한 단계 진전시키기 위해 여러 부처가 유기적으로 협력하여 대응해야 한다"고 강조했습니다.국가안보실은 "앞으로도 통상 현안과 안보 의제가 긴밀히 연계되는 흐름에 맞춰, 관련 부처 간 상시적인 공조를 통해 국익을 극대화하는 방향으로 안보 전략을 조율해 갈 방침"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)