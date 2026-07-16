국가안보실, 한미 통상·안보 현안 NSC 개최…강경화도 참석

▲ 위성락 국가안보실장
청와대 국가안보실이 한미 통상·안보 분야 현안과 관련해 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회를 개최하고, 한미 간 주요 현안을 점검하고 대응 전략 수립을 위한 논의를 진행했습니다.
위성락 국가안보실장 주재로 열린 오늘(16일) NSC 상임위엔 기존 구성위원에 더해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 주병기 공정거래위원장, 산업통상부 관계자 등도 참석했습니다.
최근 일시 귀국해 관심을 모은 강경화 주미대사도 함께 자리했습니다.
위성락 실장은 "대외 환경의 불확실성이 고조되는 시기일수록 공통된 인식을 바탕으로 국익을 지키기 위한 대처방안을 잘 조정해야 한다"며, "한미관계는 통상과 안보가 결합된 만큼 한 단계 진전시키기 위해 여러 부처가 유기적으로 협력하여 대응해야 한다"고 강조했습니다.
국가안보실은 "앞으로도 통상 현안과 안보 의제가 긴밀히 연계되는 흐름에 맞춰, 관련 부처 간 상시적인 공조를 통해 국익을 극대화하는 방향으로 안보 전략을 조율해 갈 방침"이라고 설명했습니다.
(사진=연합뉴스)
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