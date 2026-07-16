"내 일자리 돌려줘"…AI에 불만 품고 실리콘밸리 난동 기승

▲ AI (자료사진)

미국 서부 실리콘밸리에서 인공지능(AI) 확산에 불만을 품고 테크 기업을 상대로 난동을 부리는 테러 시도가 급증하는 것으로 나타났습니다.현지시간 15일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난 4월 샌프란시스코에 있는 앤트로픽 본사에 한 남성이 로비에 무단 잠입한 사건이 발생했습니다.문제의 남성은 출입증을 소지한 직원의 뒤를 바짝 따라들어간 뒤 보안 직원들에게 앤트로픽 경영진 중 한명의 이름이 적힌 봉투를 들이대며 "이 사람은 살해당할 것"이라고 경고했습니다.며칠 전에는 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 자택에 화염병이 투척된 사건도 있었습니다.AI 활용 보험회사인 코기는 올해 초 회사 셔틀버스가 파손되는 일을 겪었습니다.니코 라쿠아 코기 CEO는 회사 카페 앞에 사람들이 멈춰 서서 소리를 지르거나 욕설을 퍼붓는 일이 흔하다고 말했습니다.AI 기업을 향한 테러는 온라인 공간에서는 더 극심합니다.온라인 분석 업체 라이프래프트에 따르면 AI 기업 수장과 데이터센터 등을 겨냥한 디지털 위협의 규모는 지난 5월 기준 석 달 전보다 약 7배 증가했습니다.이미 샌프란시스코 경찰은 앤트로픽과 오픈AI 직원을 대상으로 한 온라인 협박 신고에 여러 차례 대응했습니다.이중에는 익명의 남성이 자신의 작품이 AI에 도용 당했다고 주장하며 회사 직원 자녀에게 위해를 가하겠다고 협박한 사건도 포함돼 있습니다.예상보다 거센 반발에 기업들은 AI 기술의 사회적 효용성과 잠재적 이점을 강조하는 쪽으로 홍보 방향을 전환하며 경계심이 높아진 대중들의 마음을 풀려고 노력 중입니다.이와 동시에 임원 경호를 강화하고 직원들에게도 테러 위험 가능성을 안내하는 등 신변 안전에 만전을 기울이고 있습니다.팔란티어 테크놀로지스의 경우 임원 경호 지출액이 2025년 약 300만(45억 원) 달러에 육박했습니다.이는 전년도 보다 약 150% 증가한 수치입니다.실리콘밸리에서 오랫동안 경호 전문가로 활동해온 나비 누메어는 AI 기업들이 표적 공격의 위험성 때문에 직원들에게 회사 로고가 노출된 복장 착용을 점점 더 만류하고 있다고 전했습니다.실리콘밸리 내부에서는 자신들을 향한 반발이 실업에 대한 대중들의 두려움 때문이라고 보고 있습니다.알렉스 카프 팔란티어 CEO는 올해 초 스위스 다보스 포럼에서 "사람들은 '당신들의 일자리가 사라질 것'이라는 말을 들으면 쇠갈퀴를 들고 일어선다"고 말했습니다.