TSMC 2분기 순이익 사상 최대…전년 동기 대비 77% 급증

▲ TSMC

세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 타이완 TSMC가 인공지능(AI) 반도체 수요 급증에 힘입어 올해 2분기 시장 전망치를 크게 웃도는 사상 최대 순이익을 기록했습니다.TSMC는 16일 올해 2분기(4∼6월) 순이익이 7천66억타이완달러(약 32조5천억원)를 기록해 전년 동기 대비 77% 증가했다고 밝혔습니다.이는 9분기 연속 두 자릿수 순이익 성장률을 기록한 것이라고 TSMC는 설명했습니다.이번 실적은 금융정보업체 LSEG가 18명의 애널리스트 전망을 토대로 집계한 예상치 6천326억타이완달러(약 29조1천억원)를 크게 웃도는 수준입니다.시장에서는 AI 반도체에 사용되는 TSMC의 3나노미터(㎚·10억분의 1ｍ)와 2나노 공정 기술에 대한 수요가 강한 데다 첨단 반도체 패키징 기술인 '칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트'(CoWoS) 수요도 견조한 것으로 보고 있습니다.엔비디아와 애플 등을 주요 고객사로 둔 TSMC는 특히 엔비디아의 AI 가속기 등에 들어가는 첨단 반도체 생산에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다.이에 힘입어 아시아에서 시가총액이 가장 큰 기업인 TSMC의 시총은 약 1조9천700억달러(약 2천921조원)까지 뛰었고, 이는 글로벌 경쟁사인 삼성전자(약 1천492조원)의 약 2배 수준에 달한다고 로이터 통신은 보도했습니다.앞서 TSMC는 지난 13일 2분기 연결 기준 매출이 1조2천704억타이완달러(약 58조6천억원)로 전년 동기 대비 36% 증가해 시장 전망치를 웃돌며 사상 최대를 기록했다고 발표했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)