뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 대통령 "현대차 새만금 9조 투자 엄청난 규모"…'전북 홀대론' 반박

강민우 기자
작성 2026.07.16 16:20 조회수
이 대통령 "현대차 새만금 9조 투자 엄청난 규모"…'전북 홀대론' 반박
▲ 이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 현대차그룹의 약 9조 원 규모 현대차그룹 새만금 투자 계획을 "엄청난 규모"라 평가했습니다.

최근 발표된 '3대 메가 프로젝트' 규모를 두고 전북 투자 액수가 상대적으로 너무 적다며 일각에서 제기된 '전북 홀대론'을 정면 반박한 겁니다.

이 대통령은 오늘(16일), 청와대 영빈관에서 주재한 국토교통부(행정중심복합도시건설청·새만금개발청)와 농림축산식품부(농촌진흥청·산림청), 해양수산부(해양경찰청) 대상 업무보고에서 새만금 투자 사업의 구체적인 진행 상황에 대해 보고를 들었습니다.

이 과정에서 이 대통령은 "현대차의 투자 내역도 사실은 엄청난 대규모"라며 "그런데 여기서 9조 원이 투자된다고 하다가, 다른 데에서 800조 원 투자 얘기가 나오니 (새만금 투자에 대해) '이게 뭐야'라고 생각하는 경향이 생긴 것 같다"고 말했습니다.

그러면서, "(9조원은) 초기 투입비용을 예상한 것이고, 사업이 성공적으로 확장되다 보면 몇 배, 몇십 배 투자가 이뤄지지 않겠나"라고 되물었습니다.

이어 "일반 시민들은 '다른 곳에는 저렇게 많이 투자하고 우리는 이것밖에 안 되나'라고 생각할 수 있다. 그러나 책임 있는 사람들이 여기에 대해 이상한 소리를 하는 것은 정말 문제"라고 비판했습니다.

이 대통령은 "(호남 반도체 클러스터는) 삼성이나 SK가 경제 논리에 따라 기업의 운명을 걸고 정책적 결단을 한 것이지, 공기업을 설립하는 문제가 아니지 않나"라며 "섭섭해하니까 하나 더 넣어주는 식으로 접근할 수 있는 일이 아니다"라고 강조했습니다.

그러면서, "실현 불가능한 얘기를 하면서 사람들을 섭섭하게 만들면 무슨 해결책이 나오나. 이런 걸 무책임이라고 한다. 무책임"이라고 거듭 강조했습니다.

이 대통령은 "공직자의 제1 덕목은 책임을 지는 것이다. 책임지지도 못할 얘기를 누구 기분 좋아지라고 해놓고 나중에 더 나쁜 상황을 만드는 게 가장 나쁜 행동"이라며 "설마 (새만금 투자사업이) 필요 없다는 뜻은 아니겠죠"라고 덧붙였습니다.

(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지