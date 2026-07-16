이 대통령 "현대차 새만금 9조 투자 엄청난 규모"…'전북 홀대론' 반박

▲ 이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 현대차그룹의 약 9조 원 규모 현대차그룹 새만금 투자 계획을 "엄청난 규모"라 평가했습니다.최근 발표된 '3대 메가 프로젝트' 규모를 두고 전북 투자 액수가 상대적으로 너무 적다며 일각에서 제기된 '전북 홀대론'을 정면 반박한 겁니다.이 대통령은 오늘(16일), 청와대 영빈관에서 주재한 국토교통부(행정중심복합도시건설청·새만금개발청)와 농림축산식품부(농촌진흥청·산림청), 해양수산부(해양경찰청) 대상 업무보고에서 새만금 투자 사업의 구체적인 진행 상황에 대해 보고를 들었습니다.이 과정에서 이 대통령은 "현대차의 투자 내역도 사실은 엄청난 대규모"라며 "그런데 여기서 9조 원이 투자된다고 하다가, 다른 데에서 800조 원 투자 얘기가 나오니 (새만금 투자에 대해) '이게 뭐야'라고 생각하는 경향이 생긴 것 같다"고 말했습니다.그러면서, "(9조원은) 초기 투입비용을 예상한 것이고, 사업이 성공적으로 확장되다 보면 몇 배, 몇십 배 투자가 이뤄지지 않겠나"라고 되물었습니다.이어 "일반 시민들은 '다른 곳에는 저렇게 많이 투자하고 우리는 이것밖에 안 되나'라고 생각할 수 있다. 그러나 책임 있는 사람들이 여기에 대해 이상한 소리를 하는 것은 정말 문제"라고 비판했습니다.이 대통령은 "(호남 반도체 클러스터는) 삼성이나 SK가 경제 논리에 따라 기업의 운명을 걸고 정책적 결단을 한 것이지, 공기업을 설립하는 문제가 아니지 않나"라며 "섭섭해하니까 하나 더 넣어주는 식으로 접근할 수 있는 일이 아니다"라고 강조했습니다.그러면서, "실현 불가능한 얘기를 하면서 사람들을 섭섭하게 만들면 무슨 해결책이 나오나. 이런 걸 무책임이라고 한다. 무책임"이라고 거듭 강조했습니다.이 대통령은 "공직자의 제1 덕목은 책임을 지는 것이다. 책임지지도 못할 얘기를 누구 기분 좋아지라고 해놓고 나중에 더 나쁜 상황을 만드는 게 가장 나쁜 행동"이라며 "설마 (새만금 투자사업이) 필요 없다는 뜻은 아니겠죠"라고 덧붙였습니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)