이 대통령 "현대차 새만금 9조 투자 엄청난 규모"…'전북 홀대론' 반박

▲ 이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다.
이재명 대통령이 현대차그룹의 약 9조 원 규모 현대차그룹 새만금 투자 계획을 "엄청난 규모"라 평가했습니다.
최근 발표된 '3대 메가 프로젝트' 규모를 두고 전북 투자 액수가 상대적으로 너무 적다며 일각에서 제기된 '전북 홀대론'을 정면 반박한 겁니다.
이 대통령은 오늘(16일), 청와대 영빈관에서 주재한 국토교통부(행정중심복합도시건설청·새만금개발청)와 농림축산식품부(농촌진흥청·산림청), 해양수산부(해양경찰청) 대상 업무보고에서 새만금 투자 사업의 구체적인 진행 상황에 대해 보고를 들었습니다.
이 과정에서 이 대통령은 "현대차의 투자 내역도 사실은 엄청난 대규모"라며 "그런데 여기서 9조 원이 투자된다고 하다가, 다른 데에서 800조 원 투자 얘기가 나오니 (새만금 투자에 대해) '이게 뭐야'라고 생각하는 경향이 생긴 것 같다"고 말했습니다.
그러면서, "(9조원은) 초기 투입비용을 예상한 것이고, 사업이 성공적으로 확장되다 보면 몇 배, 몇십 배 투자가 이뤄지지 않겠나"라고 되물었습니다.
이어 "일반 시민들은 '다른 곳에는 저렇게 많이 투자하고 우리는 이것밖에 안 되나'라고 생각할 수 있다. 그러나 책임 있는 사람들이 여기에 대해 이상한 소리를 하는 것은 정말 문제"라고 비판했습니다.
이 대통령은 "(호남 반도체 클러스터는) 삼성이나 SK가 경제 논리에 따라 기업의 운명을 걸고 정책적 결단을 한 것이지, 공기업을 설립하는 문제가 아니지 않나"라며 "섭섭해하니까 하나 더 넣어주는 식으로 접근할 수 있는 일이 아니다"라고 강조했습니다.
그러면서, "실현 불가능한 얘기를 하면서 사람들을 섭섭하게 만들면 무슨 해결책이 나오나. 이런 걸 무책임이라고 한다. 무책임"이라고 거듭 강조했습니다.
이 대통령은 "공직자의 제1 덕목은 책임을 지는 것이다. 책임지지도 못할 얘기를 누구 기분 좋아지라고 해놓고 나중에 더 나쁜 상황을 만드는 게 가장 나쁜 행동"이라며 "설마 (새만금 투자사업이) 필요 없다는 뜻은 아니겠죠"라고 덧붙였습니다.
(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)
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