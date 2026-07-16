홈플러스 "협력업체와 협의 거처 대형마트 영업 재개"

홈플러스는 "임시휴업에 들어간 대형마트는 즉시항고가 인용돼 회생절차를 계속 진행하게 되면 협력업체와 협의를 거쳐 영업 재개 일정을 수립할 예정"이라고 밝혔습니다.



홈플러스는 오늘(16일) 배포한 입장문에서 메리츠금융그룹이 2천억 원 규모의 긴급운영자금(DIP) 대출을 의결한 데 대해 "회생절차를 이어가기 위한 핵심 이해관계자 간 공감대가 형성됐다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔습니다.



이어 "노조와 MBK파트너스, 메리츠가 상생과 양보를 바탕으로 회생절차를 이어가기 위한 합의에 뜻을 모았다"며 "마트노조와 일반노조는 37개 점포 폐점 과정에서 발생하는 회사의 재정적 부담을 최소화할 수 있도록 협조하기로 했다"고 설명했습니다.



이에 따라 홈플러스 노조는 내부 의결을 거쳐 퇴직금 일부와 성과급을 양보하는 등 회사의 재정 부담을 덜기 위한 방안을 추진할 예정입니다.



홈플러스는 오는 20일 서울회생법원에 즉시항고를 제기할 예정입니다.



이후 회생법원의 허가와 DIP 대출 실행에 필요한 절차, 주요 채권자들의 회생계획 동의 등이 마무리되면 긴급운영자금이 집행될 예정입니다.