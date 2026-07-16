경찰, 올림픽공원 개표소 출입 막은 30대 여성 구속영장

▲ 올림픽공원 핸드볼경기장 문 앞에서 체육단체 직원들의 장내 사무실 진입을 막아 업무 방해 혐의를 받는 30대 여성이 지난 10일 서울 송파경찰서에서 조사받기 위해 출석하고 있다.

경찰이 지난달 올림픽공원 개표소 현장에서 대한체육회 산하 체육단체의 출입을 막은 30대 여성에 대한 구속영장을 신청했습니다.서울 송파경찰서는 오늘(16일) 업무방해 혐의를 받는 여성 A 씨의 사전구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난달 16일 시위 참가자들과 국민의힘 장동혁 대표가 체육단체의 핸드볼경기장 진입에 합의한 뒤 장내로 들어가려 하자 홀로 문을 붙잡고 2시간가량 버티며 체육단체의 업무를 방해한 혐의를 받습니다.당시 장 대표와 유승민 대한체육회장 등이 설득했지만, A 씨는 장내 투표지와 투표함에 대한 보전 절차가 먼저 이뤄져야 한다며 물러서지 않았습니다.지난달 17일 이 사건 수사에 착수한 경찰은 지난 10일 A 씨를 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.또, 경찰은 지난달 8일 핸드볼경기장을 출입한 여자 핸드볼 주니어 대표팀을 불법으로 수색한 혐의를 받는 피의자 5명 가운데 30대 남성 1명에 대한 구속영장도 신청했습니다.지난달 7일 핸드볼 경기장 기계실 출입문을 파손하고 침입한 혐의를 받는 피의자 3명에 대해서는 불구속 송치했습니다.경찰은 "올림픽공원 개표소 현장 불법 행위에 대해 법과 원칙에 따라 엄정히 수사할 방침"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)