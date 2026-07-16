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[비디오머그] "패키지 안 만듭니다"…2028년부터 플스 디스크 굿바이

소환욱 기자
작성 2026.07.16 17:23 조회수
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2028년부터 플레이스테이션 신작 게임을 실물 패키지로는 만날 수 없게 됩니다.
더 이상 게임을 '소장' 할 수 없다는 소식에 게이머들이 반발이 거셉니다.
실물이 사라진 시대, 디지털 소유권의 범위를 어떻게 정의해야 하느냐는 문제도 제기되고 있는데요.
지금 영상으로 만나보시지요.

(취재 : 소환욱, 촬영 : 김상윤 황세회, 편집 : 이기은, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
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