[비디오머그] "패키지 안 만듭니다"…2028년부터 플스 디스크 굿바이

2028년부터 플레이스테이션 신작 게임을 실물 패키지로는 만날 수 없게 됩니다.

더 이상 게임을 '소장' 할 수 없다는 소식에 게이머들이 반발이 거셉니다.

실물이 사라진 시대, 디지털 소유권의 범위를 어떻게 정의해야 하느냐는 문제도 제기되고 있는데요.

지금 영상으로 만나보시지요.



(취재 : 소환욱, 촬영 : 김상윤 황세회, 편집 : 이기은, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)