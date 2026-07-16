뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰, 검찰의 보완수사 요구 4년간 방치하다 늦장 처분

유수환 기자
작성 2026.07.16 15:35 조회수
경찰, 검찰의 보완수사 요구 4년간 방치하다 늦장 처분
▲ 서울 수서경찰서

경찰이 담당자 착오로 검찰의 보완 수사 요구에 4년 넘게 응하지 않았다가 공소시효 만료가 다가오자, 늦장 처분한 걸로 확인됐습니다.

서울 수서경찰서는 한 프랜차이즈 네일숍을 방문판매법 위반 혐의로 처벌해달라는 고소장을 접수한 지 5년 만인 지난달 중순 사건을 검찰에 넘겼습니다.

고소인은 이 업체로부터 회원권을 구매한 뒤 얼마 안 돼 환불 등 소비자 구제 절차를 안내받지 못한 채로 지점들이 일괄 폐점했다며 2021년 고소장을 냈습니다.

경찰은 업체 측 혐의를 입증할 증거가 부족하다고 보고 고소를 각하했다가, 고소인의 이의 신청으로 수사를 재개한 끝에 이듬해 4월 사건을 검찰로 넘겼습니다.

당시 검찰은 곧장 보완 수사를 요구하며 사건을 돌려보냈는데, 경찰은 4년여 간 별다른 처분을 내놓지 않다가 해당 혐의 공소시효(5년) 만료가 한 달 앞으로 다가오자 그제야 '불기소 의견'으로 다시 송치한 겁니다.

경찰은 형사사법정보시스템(KICS) 개편 직후 전산상 오류와 담당 수사관의 실수가 겹치면서 생긴 일로, 의도적으로 처분을 미룬 것은 아니라고 해명했습니다.

수서경찰서는 해당 수사관에 대한 감찰에 착수해 사건 처리가 지연된 경위를 구체적으로 확인할 방침입니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유수환 기자 사진
유수환 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지