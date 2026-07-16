[D리포트] '가덕도 테러 미지정' 김상민 전 검사 송치…"배후 세력 없다"

경찰청 국가수사본부 가덕도 테러 TF는 오늘, 지난 2024년 1월 발생한 부산 가덕도 이재명 대통령 피습 사건에 대한 6개월 간의 재수사 최종 결과를 발표했습니다.



경찰은 테러범 60대 김 모 씨에 대해 프로파일링, 휴대전화 포렌식 등을 여러 차례 실시한 결과, 추가 배후 세력은 확인되지 않았다고 결론 내렸습니다.



김 씨는 살인 미수 혐의로 징역 15년이 확정됐지만, 정치권을 중심으로 배후설 등이 제기된 바 있습니다.



경찰은 김 씨가 2018년부터 하루 수 시간씩 극우 성향의 유튜브 영상을 시청하며 이 대통령과 관련된 정보를 선택적으로 받아들였고, 확증 편향에 빠지면서 범행에 이른 것으로 판단했습니다.



전 직장 동료의 조력이 있었지만, 그 외 배후 세력으로 특정할 만한 증거는 확인되지 않았다는 게 경찰 설명입니다.



경찰은 또 가덕도 피습 사건을 축소하고 은폐하려 한 의혹과 관련해, 당시 국가정보원 테러담당부서 관계자 3명을 허위 공문서 작성 등의 혐의로 검찰에 추가 송치했다고 밝혔습니다.



당시 검찰에서 국정원 법률특보로 파견됐던 김상민 전 검사는 테러에 해당하는지에 대한 법률 검토 과정에서 범행 도구를 '커터칼'로 축소하는 등 허위 공문서를 작성한 혐의를 받습니다.



국정원 테러 담당 부서 관계자 2명은 사건 당일 대테러합동조사팀의 공식 결과가 나오지 않았는데도 합동조사 결과보고서를 작성해 관계 부처에 통보했다고 경찰은 설명했습니다.



(취재: 유수환, 영상편집: 최혜영, 제작: 디지털뉴스부)