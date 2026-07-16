'축제 분위기' 아르헨티나와 '넋이 나간' 잉글랜드…현지에서 포착된 팬들의 엇갈린 희비

16일(한국시간), 2026 북중미 월드컵 준결승에서 아르헨티나가 잉글랜드를 2대 1로 꺾고 결승에 진출했습니다.



희비가 엇갈린 선수들처럼, 응원전을 펼친 양 팀 팬들의 분위기 역시 극명하게 대조를 이루었는데요.



결승 진출의 기쁨을 만끽하며 광란의 밤을 보낸 아르헨티나 팬들과, 짙은 아쉬움을 삼킨 잉글랜드 팬들의 응원전을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현 / 제작 : 스포츠취재부)