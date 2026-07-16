"라면 8그릇, 20번 주문"…과도한 기내식 먹방 논란 유튜버, 결국 고개 숙였다

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비행기에 탑승해 20여 차례 기내식을 주문하는 영상으로 논란에 휩싸인 78만 먹방 유튜버 유노가 결국 영상을 삭제하고 고개를 숙였다.지난 15일 유노는 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "오늘 업로드했었던 기내식 영상이 많은 분들께 불편함을 끼쳐드려 너무너무 죄송스럽다"라며 장문의 사과문을 게재했다.유노는 기획 의도에 대해 "새로운 콘텐츠를 만들어봐야겠다는 생각만 앞서서, 탑승하면서 승무원분들께 양해를 구하고 괜찮다고 하시면 괜찮겠지라고 쉽게 판단했다"라며 "촬영 전 승무원분께 가능 여부를 여쭤보았고, 다른 승객분들이 식사나 간식을 이용하시는 시간대 중심으로만 촬영하려 했다"라고 해명했다.하지만 유노는 자신의 경솔함을 인정했다. 그는 "제가 반복적으로 너무나 많은 기내식을 요청함으로 인해 승무원분들께 부담이 될 수 있고, 같은 공간을 이용하셨던 다른 승객분들께서 불편함을 느끼실 수 있다는 점을 충분히 생각하지 못했다"라며 "조금 더 세심하게 고려하지 못한 것은 확실히 제 부족한 판단이었다"라고 전했다.특히 담당 승무원을 향해 그는 "무리한 부탁을 계속 드려 많이 힘드셨을 텐데, 내릴 때까지 웃으면서 친절하게 대해주셔서 너무 감사했다"라며 "그 친절에 제가 너무 기대서 행동했던 것 같아 더욱 죄송하고, 진심으로 사과드리고 싶다"라고 거듭 미안한 마음을 전했다.앞서 유노는 비행기 퍼스트클래스 탑승기를 담은 먹방 영상을 공개했다. 해당 영상에서 유노는 라면 여덟 그릇을 포함해 샐러드, 식전 빵, 과일, 샌드위치, 치즈, 티라미수 등 무려 20차례에 걸쳐 기내식과 간식을 주문해 먹는 모습을 보여줬다.영상 말미에 유노는 요리해 준 승무원들에게 감사 인사를 남기기도 했으나, 누리꾼들 사이에서는 좁은 기내 환경에서 승무원에게 과도한 노동을 요구하고 주변 승객들의 휴식을 방해한 '민폐 콘텐츠'라는 거센 비판이 쏟아졌다. 논란이 커지자 유노는 해당 영상을 즉각 삭제했고, 사과문을 올리며 진화에 나섰다.이후 비판 여론이 가라앉지 않자 유노는 추가 사과문을 올렸다. 유노는 "어느 정도 적당히였어야 했을 텐데 이번 영상은 제가 다시 봐도 너무 과했던 것 같다"라며 "이런 좋은 좌석은 처음 타봐서 너무 들뜬 마음에 '한 번 더는 괜찮지 않을까'라며 당시 제 행동을 합리화했던 거 같다"라고 털어놨다.다만 비행 내내 지속적으로 승무원을 호출해 촬영했다는 일부 지적에 대해서는 "많은 양의 음식을 요청드린 것은 맞지만, 촬영은 약 15시간의 비행 중 식사 시간대와 중간에 잠에서 깬 뒤, 총 세 차례에 나누어 약 2시간 10분간 진행했다"라고 조심스럽게 사실관계를 바로잡았다. 그러면서도 "촬영 시간과 관계없이 여러 음식을 요청한 행동이 승무원분들과 다른 승객분들께 배려가 부족했으며 부담이나 불편으로 느껴질 수 있었다는 점은 정말 무겁게 받아들이고 있다"라고 덧붙였다.[사진 제공 = 유튜브 채널 '유노' 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)