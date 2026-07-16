유시민 "이 대통령, 필연적 실패의 길" 저격 발언…민주 전당대회 영향은? / 민심어때 / SBS / 주영진뉴스브리핑

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장

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<민심 어때>



배종찬 / 인사이트케이 소장

"유시민 발언, 민주당 계파 분열 가속화시킬 듯"

"민주당 전당대회, 중·수·청(중도·수도권·청년)은 관망세"

"코스피·부동산·보완수사권·안규백 장관 이슈 등 배경 영향"

"대통령 지지율, 전대 이후엔 본격 반등할 수도"

"유시민 발언, 친명계 후보자에 힘 실리는 역효과 가능성"

"당 대표 선거, 대통령에 가까운 후보로 힘 실리는 듯"



김봉신 / 메타보이스 대표

"정부여당 지지율 하락…국민의힘은 미세 회복"

"민주, '중도층' 많은 전화면접선 하락…'고관여층' 많은 ARS선 상승"

"전당대회 효과 있지만…중도 놓치고 있는 것 아닌지"

"대통령 지지율 상승? 아직…박스권 고착 가능성 높아져"

"유시민 발언, 전당대회에 선반영…큰 영향은 없을 것"

"선호투표제, 김민석 전 총리 쪽에 유리할 가능성"



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