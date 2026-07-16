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[여담야담] "특정인 입장에 입장 없다"…청와대도 일축

조성현 기자
작성 2026.07.16 17:16 수정 2026.07.16 17:25 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 임미애 민주당 국회의원, 김소희 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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● 유시민, 이 대통령 '저격' ~● "필연적 실패의 길" ~● 문자 폭탄·항의 전화

임미애 / 민주당 의원
"유시민, '필연적 실패' 발언은 망언…선 한참 넘어"
"근거 없는 억측, 소위 '뇌피셜'…공감할 당원 많지 않을 것"
"대통령이 정계 개편? 집권 1년 차에 할 이유 없어"
"정청래 지도부, 보완수사권을 계파싸움 무기로 사용…문제 있어"
"보완수사권, 국민적 우려…제도 완성 위해 숙의해야"
"전당대회, 미래 의제 없이 보완수사권만…바람직하지 않아"

김소희 / 국민의힘 의원
"유시민, 발언 세져…국힘 입장에선 속 시원"
"유시민 발언 이유? 정청래 측 강성 지지층 결집 의도한 듯"
"대통령, 공소취소 관련 검찰과 협상 위해 발언 못 내나"
"전당대회 탓에 김민석조차 보완수사권 폐지 입장…잘못돼"

최선호 / SBS 논설위원
"청와대, '검찰개혁 핵심 가치 한 번도 흔들린 적 없다' 반응"
"유시민 발언에 민주당 내 반응 격앙"
"유시민, 검찰개혁 정념 비대한 듯…충정? 젊잖은 해석"
"강성지지층 게시판, '검찰개혁 11적' 비난 좌표찍기"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
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