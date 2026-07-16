[여담야담] "특정인 입장에 입장 없다"…청와대도 일축

[주영진 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 임미애 민주당 국회의원, 김소희 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원

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● 유시민, 이 대통령 '저격' ~● "필연적 실패의 길" ~● 문자 폭탄·항의 전화



임미애 / 민주당 의원

"유시민, '필연적 실패' 발언은 망언…선 한참 넘어"

"근거 없는 억측, 소위 '뇌피셜'…공감할 당원 많지 않을 것"

"대통령이 정계 개편? 집권 1년 차에 할 이유 없어"

"정청래 지도부, 보완수사권을 계파싸움 무기로 사용…문제 있어"

"보완수사권, 국민적 우려…제도 완성 위해 숙의해야"

"전당대회, 미래 의제 없이 보완수사권만…바람직하지 않아"



김소희 / 국민의힘 의원

"유시민, 발언 세져…국힘 입장에선 속 시원"

"유시민 발언 이유? 정청래 측 강성 지지층 결집 의도한 듯"

"대통령, 공소취소 관련 검찰과 협상 위해 발언 못 내나"

"전당대회 탓에 김민석조차 보완수사권 폐지 입장…잘못돼"



최선호 / SBS 논설위원

"청와대, '검찰개혁 핵심 가치 한 번도 흔들린 적 없다' 반응"

"유시민 발언에 민주당 내 반응 격앙"

"유시민, 검찰개혁 정념 비대한 듯…충정? 젊잖은 해석"

"강성지지층 게시판, '검찰개혁 11적' 비난 좌표찍기"



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