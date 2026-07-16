프로농구 삼성, 새 사령탑에 김상식 전 국가대표팀 감독 선임

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프로농구 서울 삼성이 새 사령탑에 김상식(58세) 감독을 선임했다고 발표했습니다.삼성 구단은 "김상식 감독은 오랜 현역 선수 생활과 지도자 경력을 통해 쌓아온 풍부한 농구 철학과 탁월한 전술 운용 능력을 갖춘 인물로, 구단 내외부에서 높은 신뢰를 받아온 지도자"라고 평가했습니다.양정고와 고려대를 졸업한 김 감독은 1991년 기업은행에서 선수 생활을 시작해 탁월한 3점슛 능력과 기동력을 발휘했습니다.선수 은퇴 후에는 안양 SBS-KT&G 수석코치, 대구 오리온스 수석코치·감독, 삼성 수석코치를 역임하며 지도자로서의 경력을 다졌습니다.2018년부터 2021년까지는 한국 남자농구 국가대표팀 감독을 맡아 대표팀을 이끌었습니다.2022년에는 안양 KGC 인삼공사 제10대 감독으로 복귀해, 부임 첫 시즌인 2022-2023 정규리그와 챔피언결정전을 모두 제패하는 통합우승을 달성하며 지도력을 입증했습니다.삼성은 2021-2022시즌부터 5시즌 연속 정규리그 최하위에 머무르는 부진을 겪고 있습니다.(사진=프로농구 삼성 제공, 연합뉴스)