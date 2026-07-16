'재판거래 의혹' 부장판사, 첫 재판서 혐의 부인…"무리한 기소"

▲ 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 수수 혐의를 받는 김 모 부장판사가 지난 3월 23일 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

고교 동문 변호사에게 3천만 원 상당의 금품을 받고 재판 관련 편의를 제공한 혐의로 기소된 현직 부장판사가 첫 재판에서 혐의를 부인했습니다.서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 16일 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의를 받는 김모 부장판사의 첫 공판을 열었습니다.청탁금지법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 고교 동문 정모 변호사도 함께 법정에 섰습니다.김 부장판사 측은 "고위공직자범죄수사처(공수처)가 억측과 추측에 따라 무리하게 기소했다"며 혐의를 부인했습니다.정 변호사의 변호인도 공소사실을 모두 부인했습니다.정 변호사는 "공소사실이 정말 황당하다"며 "김 부장판사에게 단 1원도 지급한 사실이 없고, 경제적 이익을 제공한 적도 없다"고 주장했습니다.재판부는 9월 3일 증거의견 정리 등 재판 절차를 이어가기로 했습니다.김 부장판사는 2023~2025년 전주지법 형사 항소심 재판장으로 재직하면서 고교 동문 선배인 정 변호사가 수임한 사건을 피고인에게 유리하게 감경해주고 그 대가로 3천300만 원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받습니다.공수처는 김 부장판사가 정 변호사 법무법인이 수임한 항소심 사건 21건 중 17건의 형량을 감경한 것으로 보고 지난 5월 김 부장판사와 정 변호사를 불구속기소했습니다.(사진=연합뉴스)