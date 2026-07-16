이 대통령 "AI는 인류 불 발견·증기기관 발명에 준해…결정적 기회"

▲ 이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "전 세계가 인공지능(AI)으로 문명사적 대전환을 맞았다. 이는 인류가 불을 발견하고 증기기관이나 전기를 발명한 것에 준하지 않나 싶다"고 평가했습니다.이 대통령은 오늘(16일) 오전, 청와대 영빈관에서 주재한 과학기술정보통신부(우주항공청)·방송미디어통신위원회·개인정보보호위원회 업무보고에서 이같이 언급한 뒤 "앞으로 우리 사회 모든 영역에서 인간의 지능과 유사하거나 이를 능가하는 인공지능을 동반하고 살아야 할지 모른다"고 전망했습니다.그러면서, "저는 이런 상황이 우리에게 주어진 결정적 기회라고 생각한다"며 "우리의 강점을 잘 활용하고 약점을 잘 보완하면 추격자가 아닌 선도자가 될 수 있다. 조금이라도 앞서면 무한한 기회를 누릴 수 있다"고 강조했습니다.이어 "시험문제가 어려우면 괴롭긴 하지만 나만 어려운 게 아닌 똑같이 어려운 것"이라며 "기회라는 것은 잘 활용하지 않으면 또 다른 위기가 되기도 한다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "우리 정부가 출범하고 1년 사이 과학기술 혁신 생태계를 정상화했다. 있을 수 없는 연구개발(R&D) 예산 삭감이나 과학기술 분야에 대한 난폭한 대처를 많이 시정했다"며 "최근엔 민간의 대대적인 투자도 끌어냈다"고 밝혔습니다.또, 인공지능 시대에 가장 중요한 건 데이터라며, "(데이터는) 매우 유효한 산업 발전의 원료이면서도 개인의 인격·재산과 관련한 부분도 매우 중요하다. 개인정보 침해가 생기지 않도록 하는 게 중요하다"고 말했습니다.그러면서도, "너무 보호에만 치중해 데이터 활용이 어려워지거나, 활용에만 치중해 개인정보 보호가 위협을 받지 않도록 균형점을 잘 찾아야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)